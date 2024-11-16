馬斯克撐特朗普觸發X出走潮　對手Bluesky日增100萬用戶

近日，社交平台Bluesky用戶數量暴增數百萬，原因是特朗普（Donald Trump）當選美國總統後，人們紛紛停用其金主馬斯克（Elon Musk）名下的社交平台X以示不滿。此外，X對其服務條款近日進行的修改或導致增加用戶的維權難度，也使得許多用戶被迫出走。

用戶總數超過1,600萬人

據路透社報道，Bluesky14日表示，在過去一星期，該公司新增約250萬新用戶，其用戶總數超過1,600萬人。許多應用程式都希望取代X，而Bluesky就是其中之一。據Bluesky在X官方帳號上稱，僅短短一天內就有100萬人加入Bluesky。