馬斯克撐特朗普觸發X出走潮　對手Bluesky日增100萬用戶

近日，社交平台Bluesky用戶數量暴增數百萬，原因是特朗普（Donald Trump）當選美國總統後，人們紛紛停用其金主馬斯克（Elon Musk）名下的社交平台X以示不滿。此外，X對其服務條款近日進行的修改或導致增加用戶的維權難度，也使得許多用戶被迫出走。
用戶總數超過1,600萬人
據路透社報道，Bluesky14日表示，在過去一星期，該公司新增約250萬新用戶，其用戶總數超過1,600萬人。許多應用程式都希望取代X，而Bluesky就是其中之一。據Bluesky在X官方帳號上稱，僅短短一天內就有100萬人加入Bluesky。
據報道，市場情報公司Sensor Tower的高級分析師尤塞夫（Abraham Yousef）認為：「用戶數增長極快，尤其是Bluesky的增長極快，可能是由於競爭對手X上的爭議性內容或技術問題增多。」他指出，熱門帳號、媒體人物或組織的離開，可能導致消費者不再將X作為首選平台，這也可能推動其他平台的成長，尤其是Bluesky和Threads。
阻礙針對X的法律挑戰
據報道，X的條款在8日進行了調整，要求所有與該平台有關的法律糾紛只能向美國德克薩斯州北區地方法院或德克薩斯州東北部塔蘭特郡（Tarrant County）的州法院提起訴訟。
英國非營利組織「反數位仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）14日表示，這項變更可能會阻礙針對該平台的法律挑戰，因為它會將未來的訴訟引向馬斯克認為「會站在他這一邊」的法官。
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