馬斯克擲銀彈為特朗普催票 推薦1搖擺州選民聯署可獲47美元獎金｜美國大選2024

距離美國總統大選不到一個月，超級富豪馬斯克(Elon Musk)近日現身賓夕法尼亞州造勢大會，為共和黨總統候選人特朗普站台，繼而又擲下銀彈尋找搖擺州份的選民，幫特朗普催票。每推薦一名住在搖擺州的選民聯署一項網上聲明可獲得47美元(約365港元)獎金。

馬斯克：目標是100萬搖擺州選民

馬斯克周日(6日)在其經營的社交平台「X」發起行動，每推薦一名搖擺州選民支持憲法第一及第二修正案，便可獲得獎金。貼文宣布：「簽署我們的請願書以支持憲法！每推薦一名住在搖擺州的人簽署，可獲得47美元獎金。目標是讓100萬名搖擺州的選民表達對言論自由和持槍權的支持。」