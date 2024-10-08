馬斯克擲銀彈為特朗普催票 推薦1搖擺州選民聯署可獲47美元獎金｜美國大選2024

距離美國總統大選不到一個月，超級富豪馬斯克(Elon Musk)近日現身賓夕法尼亞州造勢大會，為共和黨總統候選人特朗普站台，繼而又擲下銀彈尋找搖擺州份的選民，幫特朗普催票。每推薦一名住在搖擺州的選民聯署一項網上聲明可獲得47美元(約365港元)獎金。
馬斯克：目標是100萬搖擺州選民
馬斯克周日(6日)在其經營的社交平台「X」發起行動，每推薦一名搖擺州選民支持憲法第一及第二修正案，便可獲得獎金。貼文宣布：「簽署我們的請願書以支持憲法！每推薦一名住在搖擺州的人簽署，可獲得47美元獎金。目標是讓100萬名搖擺州的選民表達對言論自由和持槍權的支持。」
根據聯署網站，簽署人須留下姓名、電子信箱、手機號碼、地址、以及推薦人的聯絡方式。賓夕法尼亞州、喬治亞州、內華達州、亞利桑那州、密歇根州、威斯康辛州、北卡羅來納州等7個搖擺州的選民才有資格簽署。活動進行至本月21日。
為何獎金是47美元？
馬斯克將透過他為特朗普籌募選舉資金而成立的「美國政治行動委員會」(America PAC)提供此活動的獎金。47美元是因這次大選為第47屆總統。如果成功招募到100萬人，總金額約4,700萬美元(約3.66億港元)。馬斯克此舉是希望找出搖擺州份的選民，進行針對性拉票。
是否違法？
《紐約時報》報道，根據聯邦法例，支付金錢讓選民註冊投票，不論付錢或收錢者都違法；但支付金錢讓選民簽署請願書，或付錢讓人們游說選民簽署請願書，則不違法。
專門研究競選財務的律師費希爾(Brendan Fischer)對《紐時》指出，美國政治行動委員會提供獎金的對象是推薦人，不是選民，可免於買票的指控。花錢建立選民的資料庫本來就是政治行動委員會、競選活動經常在做的事。
花錢請人逐戶拉票
馬斯克近日將助選重點放在賓夕法尼亞州。《紐時》報道，這幾個月已透過外判商招募數千人逐戶拉票。馬斯克曾說，拉票最高工資將從時薪25美元(約194港元)提高到30美元(約233港元)。