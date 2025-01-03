馬斯克改名Kekius Maximus後打回原形 迷因幣如過山車急升急回

美國科技大亨兼候任總統特朗普親信馬斯克(Elon Musk)，周二突然把其社交平台X帳號改名為「Kekius Maximus」，並把頭像改成「Pepe the Frog」(佩佩蛙)，令相關的迷因幣(memecoin)——由網上meme啟發的數碼貨幣，如火箭般急升。但馬斯克周四改回正常名字及頭像，一眾迷因幣也墮崖式急回。

馬斯克於12月31日下午改名換姓又「換樣」，旋即引起外界關注，相關的迷因幣亦應聲炒起，其中在以太坊鏈上的迷因幣「$KEKIUS」一度飆升35倍；而在Solana鏈上的迷因幣「$KM」更曾暴漲100倍。至於跟Pepe相關的迷因幣「$PEPE」亦曾升近20%。不過，馬斯克於周四把帳號名字及頭像改回正常後，上述迷因幣亦應聲急回。

Maximus料來自《帝國驕雄》主角

馬斯克過去在社交媒體的舉動，也曾多次影響加密貨幣升跌，今次情況再凸顯他對加密幣市場的影響力巨大，目前尚未知他改名的意圖。外媒分析稱，「Kekius Maximus」中的「Maximus」相信是來自2000年電影《帝國驕雄》(Gladiator)、由羅素高爾飾演的主角姓名「Maximus Decimus Meridius」，而馬斯克所用的Pepe頭像亦儼如古羅馬戰士。

Kekius指大笑及另類右翼

至於「Kekius」則相信是「kek」的拉丁版本，「kek」是網上用語，意思是「LOL」(大笑)；「kek」據報亦指掌管黑暗及混亂的埃及神明Kek，自2016年美國大選以來，有白人主義及另類右翼開始使用Pepe宣傳，並將它與Kek結合。

較早前，特朗普宣布成立「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)，由馬斯克及生物科技企業Roivant Sciences創辦人Vivek Ramaswamy領導。部門名字與加密貨幣「狗狗幣」(Dogecoin)的縮寫「DOGE」一樣，消息令本已向上衝的狗狗幣再添上升藥引。馬斯克過往多次有意無意撐狗狗幣，雖然未有證據顯示他手持狗狗幣，市場已往往將他與狗狗幣相提並論。