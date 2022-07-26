馬斯克曬與布林外遊合照證無決裂　堅稱除求婚不會單膝下跪

《華爾街日報》周日下午揭露全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)跟同樣富可敵國、全球第7富豪 、Google共同創辦人布林(Sergey Brin)的妻子Nicole Shanahan有染後，引發全網熱議。馬斯克即日於社交網絡澄清，更發布和布林外出遊玩的照片，聲稱「2小時前才拍」，以證明雙方關係並未破裂，以打破相關傳聞。

馬斯克：只有求婚才單膝下跪 我沒有向布林求婚

馬斯克在社交平台Twitter斥相關報道一派胡言後，《紐約郵報》(New York Post)報道，馬斯克帖出與布林出遊的照片，照片中還有至少2名女子，顯示他們當時在多人場合。報道指，馬斯克首先澄清的，是他沒有下跪祈求布林的原諒，他亦指自己不可能做出對任何人下跪的卑屈行為，「我只有求婚才會單膝下跪，但我沒有向布林求婚。」馬斯克亦極力否認和布林妻子有染，他重申，儘管傳聞鬧得沸沸揚揚，他和布林與Nicole Shanahan的關係仍然非常好。馬斯克表示，他和布林從周六晚上到周日下午都在一起，現場還有許多共同朋友，氣氛非常好，以圖打破相關傳聞。