馬斯克當黑？星艦試射 飛船第3次解體 仍堅稱「有重大改善」 

「星艦」於本港時間周三早上7時許，在SpaceX位於美國德州的發射中心作第9次試射升空，首次試用經回收重用的「超重型」(Super Heavy)第一級推進器。SpaceX直播畫面顯示，發射數分鐘後，「超重型」推進器與飛船成功分離。但推進器其後發生爆炸，未能按計劃降落在墨西哥灣。「超重型」曾於今年1月第7次試射時使用，並成為第2次成功利用「筷子筒」發射塔回收的推進器，今次的計劃是降落海面，惟未能成功。

美國總統特朗普親信馬斯克旗下太空探索公司SpaceX，周二再遭滑鐵盧。SpaceX新一代重型運載火箭「星艦」(Starship)試飛時，火箭第一級助推器發生爆炸，火箭第二級飛船雖進入太空，但隨後失控翻滾，最終解體。但馬斯克堅稱，今次試射較上次有重大改善(big improvement)，將加快試射周期。

飛船艙門故障加燃料泄漏 失控翻滾

至於飛船在約9分鐘後進入太空預定的亞軌道，但因艙門打不開，須取消原定釋放模擬衛星的計劃。禍不單行的是，飛船之後出現燃料泄漏，飛行約半小時後失控翻滾，在重返大氣層時解體，未能按計劃在印度洋降落。SpaceX其後確認失去對飛船的控制，預計其殘骸落入印度洋水域。

「星艦」火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，第一級是長約70米的火箭助推器，第二級是「星艦」飛船，兩級均設計為可重復使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。