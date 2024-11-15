馬斯克疑為緋聞女友梅洛尼出頭　X怒轟意大利法院獨裁

特朗普勝選令其金主馬斯克似乎有望成為全球最有權勢的人之一。近日，馬斯克公開批評意大利法院就地中海難民危機作出的一項裁決，遭到意大利總統馬達雷拉的嚴厲斥責。

綜合《紐約時報》與美聯社14日報道，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的政府先前提出，在其政府處理難民庇護申請期間，先將在海上獲救的7名難民轉移到阿爾巴尼亞安置。不過，此一計劃在11日被當地法院叫停，這意味着這些被拘留的難民將在意大利等待處理結果。

意總統反斥干涉內政

對此，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12日在X上發文炮轟該案的主審法官「應該下台」，並在13日繼續質疑這一裁決稱「不可接受」：「意大利人民是生活在民選政府? 還是由未經選舉產生的獨裁政權（指意大利司法系統）作出決定？」