馬斯克疑為緋聞女友梅洛尼出頭　X怒轟意大利法院獨裁

特朗普勝選令其金主馬斯克似乎有望成為全球最有權勢的人之一。近日，馬斯克公開批評意大利法院就地中海難民危機作出的一項裁決，遭到意大利總統馬達雷拉的嚴厲斥責。
綜合《紐約時報》與美聯社14日報道，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的政府先前提出，在其政府處理難民庇護申請期間，先將在海上獲救的7名難民轉移到阿爾巴尼亞安置。不過，此一計劃在11日被當地法院叫停，這意味着這些被拘留的難民將在意大利等待處理結果。
意總統反斥干涉內政
對此，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12日在X上發文炮轟該案的主審法官「應該下台」，並在13日繼續質疑這一裁決稱「不可接受」：「意大利人民是生活在民選政府? 還是由未經選舉產生的獨裁政權（指意大利司法系統）作出決定？」
馬斯克的發文引來意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的強烈反應，後者於13日發表聲明，稱意大利「可以照顧好自己」，並意有所指地表示：「任何人，尤其是如他們所宣布的那樣，即將在一個友好盟友國家擔任政府要職的人，都必須尊重他國主權，且不能自認有權對他國發號施令。」
馬斯克曾否認緋聞
報道指出，馬斯克發表此番言論之際，意大利梅洛尼政府與司法部門之間正處於極為緊張的時期，前者希望加快遣返非法移民的速度，馬斯克此番發聲無疑是在聲援梅洛尼，並批評意大利司法部門。雖然馬塔雷拉未指名道姓，但他所批評的無疑是馬斯克。
據悉，梅洛尼辦公室對此未予以置評，但意大利國務次卿法佐拉里（Giovanbattista Fazzolari）表示，梅洛尼所屬的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）「一直關注這一議題，並拒絕任何外國干涉我國內政的企圖。」
據報導，馬斯克是意大利總理梅洛尼的支持者，曾多次在羅馬與她會面。今年9月，兩人共同出席紐約的一場活動，期間因曖昧互動一度引發緋聞，導致馬斯克及其母親發聲否認。
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