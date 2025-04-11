馬斯克直播打機連番陣亡　遭網暴咒罵「你會孤獨死」黯然下線(有片)

SpaceX創辦人、Tesla行政總裁長馬斯克(Elon Musk)最近在搭乘私人飛機時，為展示其旗下星鏈(Starlink)衛星網路的穩定性而進行「空中連線測試」。他選擇進行直播玩電玩《流亡黯道2》(Path of Exile 2)，稱是一場「技術測試」。但整場直播不到2小時，他不僅在遊戲中連番陣亡，還被網民留言嘲諷咒罵，灌爆聊天室，最後他以「連線中斷」黯然結束直播。
綜合報道，馬斯克直播初時幾乎不發一語，神情冷淡，默默操作角色，他選擇挑戰極高難度的模式「perma-death」，結果角色數度陣亡，只好不斷重建角色。其中一次，他把創建角色命名為「Kekius Maximus」，此為他在X上的常用ID，帶有4chan論壇的迷因意味。不過，他的這個角色最後也死在遊戲初期的教學關卡，被一名名為「Bloated Miller」的Boss打敗。直播期間，馬斯克開始收到其他玩家私訊，一開始是稱讚「神之玩家」，但很快就變成攻擊與嘲諷，例如「你沒有真正的朋友，會孤獨地死去」、「你毀了這個國家，就像你毀掉所有你的婚姻一樣」等，由他的外貌、個人生活，甚至與政府的政策都成為玩家的攻擊目標。
馬斯克：喔，我們斷線了
更有玩家假冒其前伴侶Ashley St. Clair，亦即是聲稱他5個月大孩子的母親，聲稱：「我買了PoE2(《流亡黯道2》)的早鳥版本只為了聯絡你，請付孩子的撫養費，謝謝你，Elon。」還有人稱：「我是你失散多年的兒子，看著我，Elon爸爸。」聊天室有愈來愈多攻擊訊息湧入，最初有觀眾提醒馬斯克，可使用功能關閉聊天室，但他未有採取。甚至還有人不斷重複謾罵「去死、去死、去死」，讓整場直播場面變得非常尷尬。最終，馬斯克在面對其中一名Boss時，因為連線不穩，隨後表示：「喔，我們斷線了」，就直接結束直播。該段影片原先在X上開放點閱，但事後遭用戶刪除，僅存部分影片被轉載至YouTube。
After repeatedly dying to the game's first boss, he rage quit roughly 30 minutes into the stream. Because he didn't turn off chat, he saw a barrage of "You're dumb and ugly," "You will die alone," and "Trans rights are Human rights."https://t.co/UqpkZAPwfJ pic.twitter.com/orMNxVu85r— Siobhan (@mshavisham) April 8, 2025