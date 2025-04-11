馬斯克直播打機連番陣亡　遭網暴咒罵「你會孤獨死」黯然下線(有片)

SpaceX創辦人、Tesla行政總裁長馬斯克(Elon Musk)最近在搭乘私人飛機時，為展示其旗下星鏈(Starlink)衛星網路的穩定性而進行「空中連線測試」。他選擇進行直播玩電玩《流亡黯道2》(Path of Exile 2)，稱是一場「技術測試」。但整場直播不到2小時，他不僅在遊戲中連番陣亡，還被網民留言嘲諷咒罵，灌爆聊天室，最後他以「連線中斷」黯然結束直播。

綜合報道，馬斯克直播初時幾乎不發一語，神情冷淡，默默操作角色，他選擇挑戰極高難度的模式「perma-death」，結果角色數度陣亡，只好不斷重建角色。其中一次，他把創建角色命名為「Kekius Maximus」，此為他在X上的常用ID，帶有4chan論壇的迷因意味。不過，他的這個角色最後也死在遊戲初期的教學關卡，被一名名為「Bloated Miller」的Boss打敗。直播期間，馬斯克開始收到其他玩家私訊，一開始是稱讚「神之玩家」，但很快就變成攻擊與嘲諷，例如「你沒有真正的朋友，會孤獨地死去」、「你毀了這個國家，就像你毀掉所有你的婚姻一樣」等，由他的外貌、個人生活，甚至與政府的政策都成為玩家的攻擊目標。