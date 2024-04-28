馬斯克突訪北京獲李強接見 李強：特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作成功典範

美國電動汽車生產商Tesla(特斯拉)的行政總裁馬斯克(Elon Musk)今日突訪北京，並獲國務院總理李強接見。李強讚揚特斯拉在中國的發展，堪稱中美經貿合作的成功典範。李強說，中國超大規模市場將永遠向外資企業開放，中國將繼續努力擴大市場准入，以及強化服務保障。他說特斯拉上海超級工廠是特斯拉業績最好的工廠，得益於中國團隊的辛勞和智慧。馬斯克表示，特斯拉於上海的超級工廠在公司內表現最佳，他感謝中方工作人員的努力及智慧；特斯拉亦願與中方進一步加深合作，取得更多共贏成果。

中國電動汽車發展蓬勃，內地生產商比亞迪更擊敗美國生產商Tesla，成為全球新能源車銷量冠軍，連生產手機的小米也轉型加入電動車市場爭奪戰。競爭激烈下，馬斯克今日事前無公布下突然抵達北京。根據央視報道，他是應中國貿促會邀請到北京，與中國貿促會會長任鴻斌會面，就下一步合作等話題交流。微博片段可見，馬斯克抵達貿促會時向記者表示，很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有汽車都將是電動的。

馬斯克突訪北京｜與小鵬汽車搶「頭啖湯」

路透社率先報道馬斯克「秘密」訪華，指他此行是商討在中國發售的Tesla電動車安裝全自動駕駛軟件，此技術目前在中國市場未有推行。路透社又指，馬斯克同時希望將收集到的中國客戶數據輸出海外，用作訓練自動駕駛的演算法。Tesla現時在上海設數據中心儲存中國客戶數據，不可傳送回美國。據悉，內地的小鵬汽車正努力研發並尋求搶「頭啖湯」，推出與Tesla類似的全自動駕駛系統。

Tesla在上海設有生產廠房主要提供內地市場，以及出口歐洲和其他地區；自10年前進軍內地後，Tesla於中國已售出逾170萬輛汽車。美聯社稱，歐盟目前正調查中國對電動車業界的補貼，有可能引致對中國生產的汽車徵收關稅，可能包括Tesla於內地生產的電動車。Tesla近年的銷售下跌，也與中國電動車品牌展開「減價戰」。該公司日前亦宣布全球裁員10%。另方面，美國汽車安全監管機構上周五稱，展開調查Tesla發生連串駕駛事故並在去年12月於美國回收逾200萬輛電動車後，安裝的新自動駕駛系統是否足夠令駕駛者留意路面狀況。