馬斯克總統？特朗普否認「退位」 馬斯克南非出生不能任美國總統

美國科技界富商馬斯克(Elon Musk)出錢出力助特朗普當選總統，獲委任非官職領導政府效率部，近日更成功逼使眾議院推翻之前兩黨議員達成的撥款法案，差點令政府停擺，被民主黨人戲稱「馬斯克總統」，反映他對1月就職的新政府影響力。特朗普周日駁斥外界指他「退位」給馬斯克之說，指對方不在美國出生，不能成為美國總統。 特朗普周日於亞利桑那州鳳凰城出席共和黨的活動，是他上月當選後首次舉行大型集會。他回應馬斯克儼如影子總統之說，指有關他退位給馬斯克的講法是作故仔，「不、不，那不會發生」。他又稱，「他(馬斯克)不會成為總統……我是安全的，你知道為何他不可以嗎？他不是在這個國家出生」。

馬斯克總統｜輿論：特朗普不會容忍垂簾聽政 根據美國憲法，只有出生時為美國公民的人才可出任總統，而馬斯克於南非普勒托利亞出生，有英國與德國血統。有輿論認為傳媒不斷報道馬斯克在新政府的影響力，已引起等特朗普關注，不滿他這位新朋友「垂簾聽政」。特朗普被指不喜歡別人搶其鋒頭，外界揣測他可容忍馬斯克的高調到何時。 馬斯克出任特朗普政府的「效率沙皇」成為民主黨攻擊焦點，質疑一位非民選的市民為何擁有如此大權力。即使是共和黨內也有人感到不滿，馬斯克在旗下社交網「X」連環發文炮轟政府撥款方案，那是眾議院共和、民主兩黨議員之前協商達成，而馬斯克提出的數據當中也有不正確的。最終在他配合特朗普一起施壓下，共和黨議員背棄有關協議，令聯邦政府部分服務在聖誕節前夕面臨停擺。兩黨議員在上周五至周六通宵協商最終達成臨時撥款方案，讓政府可運作到明年3月。

馬斯克總統｜民主黨議員：馬斯克證明他才是共和黨真正領袖 據悉，全球首富馬斯克以金錢脅逼共和黨議員，令他們俯首稱臣。不少議員在事後還在社交網對他歌功頌德。有民主黨議員稱，上周三早上馬斯克證明他才是共和黨真正領袖，因在4至6小時內，他連環貼文反對各方談判達成的協議。另有議員諷稱，可以預測日後不只有在清晨4時發帖文的特朗普總統，還有馬斯克在複雜和重要的國家議題上添加不穩定。特朗普在首個任期時被指以Twitter(「X」前身)治國，經常在凌晨發帖文。 特朗普在鳳凰城的集會上指，這是反對者的新伎倆，他首次出任總統時，指是俄羅斯助他當選，質疑其任總統的認受性，現在則以馬克斯任影子總統攻擊他。