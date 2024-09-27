馬斯克與意大利總理梅洛尼傳緋聞　出動到阿媽幫手闢謠

馬斯克與意國總理梅洛尼

美國億萬富豪馬斯克近日與意大利總理梅洛尼傳出緋聞，兩人「深情對望」照片在網上瘋傳，引發網友狂歡，對此，馬斯克及其母親透過社交平台予以否認。 據多家美媒報道，當地時間23日晚，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席華府智庫「大西洋理事會」在紐約舉辦的2024全球公民獎頒獎典禮（2024 Global Citizen Awards），期間他親自頒發「全球公民獎」給給意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。 兩人在餐桌上「深情對望」 據《紐約郵報》（New York Post）26日轉述Politico報道，53歲的馬斯克在頒獎典禮上盛讚47歲的梅洛尼「內在比外表更美麗」，稱她身為政客，卻有着難能可貴的「真誠、誠實且體貼」。梅洛尼則擁抱了這位X的老闆、有着12個孩子的父親，大讚他是「寶貴的天才」。

網傳影片顯示，晚宴上的梅洛尼與身旁的馬斯克說話時，後者頻頻點頭，兩人臉龐距離非常接近，氣氛看起來十分曖昧。此外，兩人在餐桌上「深情對望」的一張照片令觀眾浮想聯翩，在網上一度瘋傳。 據《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報道，馬斯克和梅洛尼去年曾多次會面，其中包括2023年6月在羅馬梅洛尼官邸舉行的首次會面，當時他們都熱衷於探討西方出生率下降的問題 ，並對人工智能的未來表示樂觀。

Meloni has a great friendship with Billionaire tech innovater, space pioneer, and X owner, Elon Musk.



You can very well term this dynamic duo "Muskloni"



Video and first pics from @andst7 pic.twitter.com/mwr4tHbv2p — Robert Kearney (@Robkearney1981) September 24, 2024

「我和我媽媽在一起」 不過，馬斯克本人很快就平息了謠言，在相關帖文下回復稱「我和我媽媽在一起」，「我與梅洛尼總理沒有任何浪漫關係。」

We all know what happened next… 😏 pic.twitter.com/lgoxGsiEun — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) September 24, 2024