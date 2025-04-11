馬斯克被指不擇手段阻發展　遭OpenAI阿爾特曼反起訴

當地時間9日，OpenAI對億萬富豪馬斯克提起反起訴，指控後者存在騷擾行為。 OpenAI 聲稱，馬斯克出於私利採取「惡意策略」 ， 目的是「拖慢OpenAI的發展」。

據先前美媒報道，馬斯克（Elon Musk） 與OpenAI執行長 阿爾特曼（Sam Altman） 長期不和，前者曾多次向OpenAI和阿爾特曼提起法律訴訟，聲稱這家AI公司及其領導層背離初衷，從原本的非營利性質轉向追逐商業利益，更創辦x.AI與OpenAI競爭。

創辦x.AI與OpenAI競爭

據路透社9日報道，OpenAI在向美國加州北區地方法院提交的訴狀中表示，馬斯克「不擇手段」損害該公司利益，包括 透過媒體攻擊，在他掌控的社交平台X上向2億多粉絲散播對OpenAI的 惡意訊息，以各種藉口要求OpenAI提供資料， 提出騷擾性的法律訴訟，以及假意收購OpenAI。