馬斯克被指不擇手段阻發展　遭OpenAI阿爾特曼反起訴

當地時間9日，OpenAI對億萬富豪馬斯克提起反起訴，指控後者存在騷擾行為。OpenAI聲稱，馬斯克出於私利採取「惡意策略」，目的是「拖慢OpenAI的發展」。
據先前美媒報道，馬斯克（Elon Musk）與OpenAI執行長阿爾特曼（Sam Altman）長期不和，前者曾多次向OpenAI和阿爾特曼提起法律訴訟，聲稱這家AI公司及其領導層背離初衷，從原本的非營利性質轉向追逐商業利益，更創辦x.AI與OpenAI競爭。
創辦x.AI與OpenAI競爭
據路透社9日報道，OpenAI在向美國加州北區地方法院提交的訴狀中表示，馬斯克「不擇手段」損害該公司利益，包括透過媒體攻擊，在他掌控的社交平台X上向2億多粉絲散播對OpenAI的惡意訊息，以各種藉口要求OpenAI提供資料，提出騷擾性的法律訴訟，以及假意收購OpenAI。
OpenAI請求聯邦法官阻止馬斯克「進行任何進一步的攻擊」，並「對他已經造成的損害負責」。這場官司預計於明年春天進入陪審團審判程序。
出價974億美元提出收購
對此，馬斯克的律師托伯羅夫（Marc Toberoff）發表聲明回應稱，馬斯克今年2月曾聯合多位投資者，出價974億美元（約7,556億港元）收購控制OpenAI的非營利組織，但很快遭到阿爾特曼直接回絕。聲明堅稱，馬斯克的收購提案是「認真的」，當時的報價也是合理的。
OpenAI於9日在X發文稱，馬斯克的騷擾行為是出於私利而採取的「惡意策略」，目的是「拖慢OpenAI的發展，並奪取對領先人工智能創新的控制權」。
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