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國際
2023-11-18 20:15:23

馬斯克被指支持反猶太主義　多間公司抽起X平台廣告

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馬斯克(Elon Musk)17日回覆了一則反猶太陰謀論貼文，稱其為「事實真相」，隨即引來批評指他支持反猶太主義觀點，掀起一場風波。不到24小時，IBM就表示將暫停在X平台上的所有廣告；隔日科技巨頭蘋果以及獅門娛樂公司也表示正在從該平台撤下其廣告。

Tesla行政總裁馬斯克在旗下社交平台X回覆反猶太主義內容的帖文爭議越燒越大，數間大企業包括IBM、迪士尼及蘋果等，都宣布暫停在X平台購買廣告。

馬斯克17日回覆了一則反猶太陰謀論貼文，稱其為「事實真相」，隨即引來批評指他支持反猶太主義觀點，掀起一場風波。不到24小時，IBM就表示將暫停在X平台上的所有廣告；隔日科技巨頭蘋果以及迪士尼也表示正在從該平台撤下其廣告。

在此之前，左翼組織「Media Matters for America」的一份報告就指控，X上大公司的廣告時常會與反猶太主義、有時甚至是親納粹的貼文一起出現。對此，該公司的一位高管先前曾告訴福斯新聞，其平台「並沒有故意將品牌主動放置在此類內容旁邊，也沒有品牌積極嘗試通過放置來支持此類內容。」

白宮譴責宣揚反猶太主義和種族仇恨

而白宮周五也譴責馬斯克在X上回覆了「可怕的」反猶太主義謊言，批評他宣揚反猶太主義和種族主義仇恨，違背了作為美國人的核心價值。

X雖然沒有立即針對這次的事件做出回應，但X行政總裁雅克里諾（Linda Yaccarino）昨天寫道：「X非常明確地表明我們在打擊反猶主義和歧視方面所做的努力，（反猶和歧視）在世上任何地方都沒有容身之地，這是醜陋且錯誤的。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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