馬斯克被指支持反猶太主義　多間公司抽起X平台廣告

Tesla行政總裁馬斯克在旗下社交平台X回覆反猶太主義內容的帖文爭議越燒越大，數間大企業包括IBM、迪士尼及蘋果等，都宣布暫停在X平台購買廣告。
馬斯克17日回覆了一則反猶太陰謀論貼文，稱其為「事實真相」，隨即引來批評指他支持反猶太主義觀點，掀起一場風波。不到24小時，IBM就表示將暫停在X平台上的所有廣告；隔日科技巨頭蘋果以及迪士尼也表示正在從該平台撤下其廣告。
在此之前，左翼組織「Media Matters for America」的一份報告就指控，X上大公司的廣告時常會與反猶太主義、有時甚至是親納粹的貼文一起出現。對此，該公司的一位高管先前曾告訴福斯新聞，其平台「並沒有故意將品牌主動放置在此類內容旁邊，也沒有品牌積極嘗試通過放置來支持此類內容。」
白宮譴責宣揚反猶太主義和種族仇恨
而白宮周五也譴責馬斯克在X上回覆了「可怕的」反猶太主義謊言，批評他宣揚反猶太主義和種族主義仇恨，違背了作為美國人的核心價值。
X雖然沒有立即針對這次的事件做出回應，但X行政總裁雅克里諾（Linda Yaccarino）昨天寫道：「X非常明確地表明我們在打擊反猶主義和歧視方面所做的努力，（反猶和歧視）在世上任何地方都沒有容身之地，這是醜陋且錯誤的。」
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