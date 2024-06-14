馬斯克被指SpaceX當後宮　機上裸體利誘空姐　要求員工為其生子

近日，美媒指億萬富翁馬斯克涉及多宗性醜聞，包括其曾與SpaceX的一名前實習生、一名前員工發生性關係，並要求另外一名女性為他生孩子。 據《華爾街日報》12日發布一項針對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的調查報道，稱近日對40多人進行了採訪，查閱了相關電子郵件、簡訊及其他文件，揭露了馬斯克在SpaceX的複雜情感糾葛。 對40多人進行了採訪 據報道，馬斯克曾與SpaceX的一名員工發生性關係。這名員工一開始是該公司的實習生，曾向馬斯克提出改進SpaceX的想法，引起馬斯克的興趣，在她暑期實習快結束時，馬斯克邀請他共進晚餐，然後發展到接吻和發生性關係。據《華爾街日報》查閱的文件顯示，在實習結束後的那一年，馬斯克讓這位剛畢業的女大學生飛到西西里島的度假勝地，此後他們就分手了。 2017年，馬斯克親自聯繫這位女性，邀請她在他的SpaceX行政團隊中擔任一個職位。據稱，馬斯克比她年長20多歲，曾試圖重新開始他們的關係，但被她拒絕。在她努力適應新工作的過程中，雙方保持密切關係。馬斯克經常給她發簡訊，並多次邀請她晚上去他在洛杉磯的豪宅。

空姐獲得25萬美元賠償金 有時她會接受他的邀請，但也表示馬斯克的行為讓她的工作變得更加困難，最終在2019年離開了馬斯克的行政團隊。不過，她聲稱：「在我在SpaceX工作期間，馬斯克沒有對我做過任何侵害（性關係）或不正當的事情」。 此外，還有多位SpaceX女性員工也告訴朋友、家人或公司，馬斯克給予了她們異常的關注，或追求她們。其中SpaceX的一名空服員稱，2016年，馬斯克曾在飛機上向她裸露身體，並提出給她買一匹馬，以換取性行為。這件事此前曾獲得媒體曝光，該女子後來獲得了25萬美元（約195萬港元）的賠償金。 第3名女性在2013年離開SpaceX，她與SpaceX人力資源和法律高層進行離職談判時稱，馬斯克曾多次要求該名女性為他生孩子。據報道，這名女子明確拒絕馬斯克的要求後，兩人之間的關係惡化，馬斯克經常抱怨她的工作表現並拒絕給她加薪。這名女子最終離開了公司，並獲得了超過100萬美元（約781萬港元）的股票和現金。

8名前員工寫公開信控性騷擾 第4名女性與馬斯克保持了長達1個月的性關係，當時她是馬斯克的直接下屬，每天與馬斯克一起工作17小時。她聲稱，SpaceX營運長兼總裁肖特威爾（Gwynne Shotwell）曾指控她與其丈夫有染，面臨被開除的風險，對這一指控她予以否認，此後，馬斯克拉近了他們之間的距離，並發生了性關係。 但幾周後，當該女子向朋友吐露她感到被利用，且馬斯克不想與她一起出現在公共場合時，一切就結束了。雙方最終撕破臉，導致她在離開公司時透過簡訊和電子郵件與馬斯克相互指責。她離開了公司，並被迫簽署了一份保密協議，獲得8.5萬美元（約66.4萬港元）的報酬作為交換條件。 報道稱，另有8名前員工目前正在控告「SpaceX」及馬斯克，聲稱寫了公開信，指控馬斯克在工作場所的性騷擾行為，之後對方便親自下令解僱他們。 馬斯克尚未就此回應。肖特韋爾則稱，《華爾街日報》的報道對於SpaceX的工作環境進行了「完全誤導性描述」，該報道並不反映SpaceX的文化。她也表示，SpaceX會調查所有騷擾投訴，並作出適當回應。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章