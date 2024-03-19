馬斯克證實服用處方K仔 　但否認患長期憂鬱症

美國科技界富商馬斯克(Elon Musk)證實自己服用由醫生處方開立的氯胺酮(Ketamine)，聲稱這有助於他擺脫類似抑鬱症的「負面心態」。
馬斯克對前美國有線電視新聞網(CNN)主持人Don Lemon談及自己服用俗稱K仔的氯胺酮。馬斯克表示：「氯胺酮有助於讓人擺脫負面心態。」訪談內容今天公布在社群媒體上。被問到使用氯胺酮是否會影響投資人的觀感時，馬斯克說：「我們去年有全球銷量最佳的車子。所以從投資者的立場來看，如果我有在服用甚麼，我應該繼續服用。」
The Don Lemon Show episode 1: Elon Musk— Don Lemon (@donlemon) March 18, 2024
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馬斯克：服用氯胺酮治療負面心態
馬斯克又指，自己大約每星期服用氯胺酮，服用的劑量很少， 不認為是濫用。他又不認為自己患有「長期憂鬱症」，而是在他出現「負面化學狀態」時才會使用氯胺酮。
年初有美媒報道，指52歲的馬斯克涉嫌在多場派對中使用非法藥物、毒品，令投資者感到擔憂。馬斯克事隔一日回應指，自己均有通過NASA的3年期隨機藥檢測試，沒有被驗出任何微量的毒品、酒精。