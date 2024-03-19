馬斯克證實服用處方K仔 　但否認患長期憂鬱症

美國科技界富商馬斯克(Elon Musk)證實自己服用由醫生處方開立的氯胺酮(Ketamine)，聲稱這有助於他擺脫類似抑鬱症的「負面心態」。

馬斯克對前美國有線電視新聞網(CNN)主持人Don Lemon談及自己服用俗稱K仔的氯胺酮。馬斯克表示：「氯胺酮有助於讓人擺脫負面心態。」訪談內容今天公布在社群媒體上。被問到使用氯胺酮是否會影響投資人的觀感時，馬斯克說：「我們去年有全球銷量最佳的車子。所以從投資者的立場來看，如果我有在服用甚麼，我應該繼續服用。」