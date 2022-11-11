馬斯克警告Twitter明年仍有可能破產

雖然Twitter新老闆、全球首富馬斯克(Elon Musk)上周大刀濶斧裁員近半，但有傳媒周四(10 日)報道，馬斯克警告員工，未來的經濟形勢很差，若公司無法短時間增加更多收入，不能排除在明年聲請破產的可能性。

根據The Information報道，馬斯克在周三(10日)向全體員工發表談話時稱，該公司明年可能會損失「幾十億美元」，並表示破產並非不可能。科技資訊媒體Platformer編輯 Zoë Schiffer 周四亦在社交平台Twitter發文透露，馬斯克還警告員工，如果Twitter沒有大量訂閱收入，公司可能無法在經濟衰退中倖存下來。他希望改變公司的業務，使其至少有一半的收入來自訂閱制，並且可以減少對廣告的依賴，但他仍然預計，推特將從廣告商那裡獲得可觀的收入。

The Information報道。

馬斯克結束在家工作政策 明言倘無法遵循不妨呈辭 馬斯克周三向Twitter全體員工發電郵指，公司正面對困難時期，將結束在家工作的政策，希望員工每周至少在Twitter辦公室工作 40 小時，更表明「若員工無法遵循這項新政策，不妨呈辭」。