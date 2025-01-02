馬斯克變Pepe改名Kekius Maximus後打回原形 迷因幣如過山車急升急回

美國科技大亨兼候任總統特朗普親信馬斯克(Elon Musk)，周二突然把其社交平台X帳號改名為「Kekius Maximus」，並把頭像改成「Pepe the Frog」(佩佩蛙)，令相關的迷因幣(memecoin)——由網上meme啟發的數碼貨幣，如火箭般急升。但馬斯克周四改回正常名字及頭像，一眾迷因幣也墮崖式急回。

Kekius Maximus｜迷因幣「$KM」曾暴漲100倍

馬斯克於12月31日下午改名換姓又「換樣」，旋即引起外界關注，相關的迷因幣亦應聲炒起，其中在以太坊鏈上的迷因幣「$KEKIUS」一度飆升35倍；而在Solana鏈上的迷因幣「$KM」更曾暴漲100倍。至於跟Pepe相關的迷因幣「$PEPE」亦曾升近20%。不過，馬斯克於周四(2日)把帳號名字及頭像改回正常後，上述的迷因幣亦應聲急回。