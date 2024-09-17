馬斯克質疑無人暗殺拜登賀錦麗　捱批刪文稱「開玩笑」

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普15日在佛羅里達州西棕櫚灘的高爾夫球場打球時，險遭58歲槍手勞斯(Ryan Wesley Routh)暗殺，是兩個月來再遇刺。支持特朗普的富商馬斯克事後，在旗下社交平台X發文，質疑沒有人試圖暗殺民主黨總統候選人賀錦麗和總統拜登，隨即惹起大量網民留言批評後，他隨即刪文。

馬斯克在特朗普再度被企圖暗殺後，在X上發文指「甚至沒人試圖暗殺拜登和賀錦麗」，在網上被瘋傳且引發爭議，有網民指，馬斯克的社交帳號有近2億個追隨者，擔心言論會引起針對拜登和賀錦麗的暴力行動。馬斯克隨即刪掉帖子，聲稱只是開玩笑，並指：「我學到的教訓是，就我對一群人說甚麼而他們笑了，並不代表它放上X都一樣搞笑」。