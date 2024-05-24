馬斯克轉軚反對美國向中國電動車加徵關稅

美國向進口中國貨大增關稅，其中電動車關稅由現時25%大增至100%。美國電動車生產商Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)表示，反對美國對中國電動車加徵關稅，不贊成任何扭曲市場的措施。其言論與他在1月時指需要向中國汽車採取貿易壁壘的態度相反。

馬斯克周四(23日)以視像形式出席法國巴黎一個科技會議發言時表示，Tesla和他自己都沒有要求向中國電動車加徵關稅，並形容得知華府的行動時感到驚訝，認為壓抑自由貿易或扭曲市場的行為並不好，又指Tesla在中國市場的競爭相當激烈，沒有面對關稅，也沒有特殊支持，但仍有良好表現，故不贊成加徵關稅。 不過，馬斯克曾在今年1月時警告，需要向中國汽車採取貿易壁壘，否則中國將摧毀全球大多數其他汽車公司。馬斯克於上月底突然訪問北京，期間與國務院總理李強會面。