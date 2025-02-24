馬斯克限聯邦僱員48小時內匯報工作表現 否則開除 國防部FBI厲聲抵制

馬克斯奉特朗普之命，對聯邦政府進行大刀闊斧改革，包括大量裁減聯邦僱員、削減聯邦開支等，最新行動是，要求聯邦僱員在48小時內提交一周工作成績報告。但據報包括特朗普親信領導的一些機構在內，多個聯邦部門和機構正抵制馬斯克這項要求。
馬斯克：不匯報，等同辭職
報道指，馬斯克計劃裁減數以百萬計聯邦僱員的行動，已在不同部門之間引起不安，而抵制行動正反映特朗普政府中的重要人士與馬斯克之間可能存在歧見。聯邦僱員上周六(22日)收到人事管理辦公室(Office of Personnel Management)發出的電郵，要求他們須於周一(24日)深夜11時59分之前提交「你上周所完成工作的約5項要點」。上周六，馬斯克在社交平台「X」發文稱，所有聯邦僱員將會收到須於48小時內提交上周工作成績的電郵，「不回報的人，等同辭職」。
國防部要求員工暫緩回覆電郵
但有聯邦僱員透露，他們被建議不要立即作出回覆。其中，國防部周日(23日)發文要求員工「對人事管理辦公室標題為『你上周做了甚麼』的電郵，暫緩回覆」。國防部在「X」發文說：「國防部有責任檢討所屬人員的表現，將會依據其本身程序進行檢討。」
FBI：已有檢討員工表現流程
美媒報道，特朗普政府派到聯邦調查局(FBI)、國務院和國家情報辦公室的官員也指示員工不要直接回覆電郵。《紐約時報》指，新任聯邦調查局局長帕特爾(Kash Patel)上周六發給員工的訊息提到，「聯邦調查局透過局長辦公室，負責我們所有檢討流程」。
工會斥馬斯克「精神錯亂」
各個聯邦僱員工會也迅速以行動回應，會員人數最多的美國政府僱員聯合會(American Federation of Government Employees)矢言將針對任何非法解僱提出抗議。該聯合會周日致函人事管理辦公室，針對「未經選舉而且精神錯亂的」馬斯克獲得的權力予以批評，強調「這封電郵不負責任且幼稚，企圖製造混亂並欺凌為服務我們國家而辛苦工作的聯邦僱員」。
馬斯克領導的政府效率部(DOGE)推出聯邦僱員自願離職計劃、大量解僱員工等，已引發多項訴訟。