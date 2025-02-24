馬斯克限聯邦僱員48小時內匯報工作表現 否則開除 國防部FBI厲聲抵制

馬克斯奉特朗普之命，對聯邦政府進行大刀闊斧改革，包括大量裁減聯邦僱員、削減聯邦開支等，最新行動是，要求聯邦僱員在48小時內提交一周工作成績報告。但據報包括特朗普親信領導的一些機構在內，多個聯邦部門和機構正抵制馬斯克這項要求。

馬斯克：不匯報，等同辭職

報道指，馬斯克計劃裁減數以百萬計聯邦僱員的行動，已在不同部門之間引起不安，而抵制行動正反映特朗普政府中的重要人士與馬斯克之間可能存在歧見。聯邦僱員上周六(22日)收到人事管理辦公室(Office of Personnel Management)發出的電郵，要求他們須於周一(24日)深夜11時59分之前提交「你上周所完成工作的約5項要點」。上周六，馬斯克在社交平台「X」發文稱，所有聯邦僱員將會收到須於48小時內提交上周工作成績的電郵，「不回報的人，等同辭職」。