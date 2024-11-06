馬斯克陪特朗普見證勝利 瞓身助選將有甚麼回報？｜美國大選2024

美國總統大選晚上，特朗普在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)設宴招待多名貴賓，與他一起等候選舉結果，億萬富豪馬斯克帶著兒子到場。
CNN指，隨著媒體推算特朗普得票領先賀錦麗，海湖莊園氣氛振奮，支持者不斷爆出歡呼聲。其中，重量級「侵粉」馬斯克出錢出力，豪擲約1.2億美元(約9.3億港元)為他助選，BBC報道，特朗普似是「回饋」，在勝選講話中將馬斯克描述為共和黨的「新星」、「了不起」的人。
馬斯克：未來將會很棒！
馬斯克在大選日於社交平台發文磨拳擦掌稱「未來將會很火辣」，又貼出SpaceX火箭升空照片祝賀特朗普當選，稱「未來將會很棒」；他較早時說大選後會繼續關注政治，他為共和黨籌款而成立的美國行動委員會(America PAC)也會繼續運作，並為2026年中期選舉做準備。
馬斯克會有甚麼回報？
特朗普於9月初曾說，一旦當選，將成立一個由馬斯克領導的政府效率委員會，馬斯克隨後在「X」寫道：「如果有機會，我期待為美國服務。不需要報酬，不需要頭銜，也不需要認可。」有報道指，他近日說，如果能設立政府效率委員會，他將提議成立「自動駕駛汽車的聯邦審批程序」，以協助推動各州的審批程序。
分析指，馬斯克可借此機會「進入」美國政府內部，在「公共行政部門」安插自己人，這人脈網在特朗普結束任期後仍有用。而特朗普當選，可能意味著監管減少，可讓馬斯克「更自由地開發先進技術」。
至於馬斯克會否在特朗普政府裡謀得「一官半職」？《華爾街日報》報道，特朗普過渡團隊主席Howard Lutnick曾表示，若特朗普當選，馬斯克很可能無法在新政府任職，因為他擁有多間公司，在政府任職便會涉及利益衝突。