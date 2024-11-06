馬斯克陪特朗普見證勝利 瞓身助選將有甚麼回報？｜美國大選2024

美國總統大選晚上，特朗普在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)設宴招待多名貴賓，與他一起等候選舉結果，億萬富豪馬斯克帶著兒子到場。

CNN指，隨著媒體推算特朗普得票領先賀錦麗，海湖莊園氣氛振奮，支持者不斷爆出歡呼聲。其中，重量級「侵粉」馬斯克出錢出力，豪擲約1.2億美元(約9.3億港元)為他助選，BBC報道，特朗普似是「回饋」，在勝選講話中將馬斯克描述為共和黨的「新星」、「了不起」的人。

馬斯克：未來將會很棒！

馬斯克在大選日於社交平台發文磨拳擦掌稱「未來將會很火辣」，又貼出SpaceX火箭升空照片祝賀特朗普當選，稱「未來將會很棒」；他較早時說大選後會繼續關注政治，他為共和黨籌款而成立的美國行動委員會(America PAC)也會繼續運作，並為2026年中期選舉做準備。