馬斯克預言中國AI具優勢 有望今年電力產能達到美國3倍

Tesla與SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk）表示，依照目前趨勢發展，中國在AI運算能力方面將遠遠超越世界其他國家。他認為中國擁有比任何國家更多的電力供應，也可能擁有更多晶片。
馬斯克在1月6日發布的《Moonshots with Peter Diamandis》podcast節目中指出，中國在AI競賽中的決定性優勢在於其擴大電力生產的能力。他估計，2026年中國的電力輸出量可能達到美國的3倍左右，這將使其有能力支援耗電量龐大的AI資料中心。
料中國可解決晶片問題
馬斯克強調，電力生產是擴展AI系統的限制因素，人們低估了電力的影響力。儘管美國一直專注於限制中國取得先進半導體，但馬斯克認為這些限制隨著時間推移可能變得不那麼重要，中國將會「解決晶片問題」。他補充說明，即使無法取得最先進的設計，隨著尖端晶片效能的邊際效益遞減，中國或迎頭趕上。
高盛集團11月發布的報告指出，電力短缺可能減緩美國在AI競賽中的進展。報告分析師寫道，由於AI需要大量電力，可靠且充足的電力供應可能成為關鍵因素，特別是因為電力基礎設施瓶頸的解決速度可能很慢。
該報告補充，雖然美國電網壓力正在增加，但中國一直在穩步擴大其能源容量。根據高盛預測，到2030年中國可能擁有約400GW的備用電力容量，是全球資料中心所需總電力需求的3倍以上。分析師表示，預期中國的備用容量將足以容納資料中心電力需求增長，同時支援其他產業的需求。
國家主席習近平在新年致詞中讚揚中國在2025年於AI領域取得的進展，表示中國已將科技與產業深度整合，並創造出一系列新創新。他在北京的演說中提到，許多大型AI模型正在競相追求卓越，自主研發晶片也取得突破，這一切都使中國成為創新能力成長最快的經濟體之一。
馬斯克先前也曾在其他領域將中國視為典範。他在11月發布的《People by WTF》podcast節目中表示，希望將其X打造成「WeChat++」，引用中國主導的超級應用程式作為參考。
