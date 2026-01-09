馬斯克預言中國AI具優勢 有望今年電力產能達到美國3倍

Tesla與SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk）表示，依照目前趨勢發展，中國在AI運算能力方面將遠遠超越世界其他國家。他認為中國擁有比任何國家更多的電力供應，也可能擁有更多晶片。

馬斯克在1月6日發布的《Moonshots with Peter Diamandis》podcast節目中指出，中國在AI競賽中的決定性優勢在於其擴大電力生產的能力。他估計，2026年中國的電力輸出量可能達到美國的3倍左右，這將使其有能力支援耗電量龐大的AI資料中心。

料中國可解決晶片問題

馬斯克強調，電力生產是擴展AI系統的限制因素，人們低估了電力的影響力。儘管美國一直專注於限制中國取得先進半導體，但馬斯克認為這些限制隨著時間推移可能變得不那麼重要，中國將會「解決晶片問題」。他補充說明，即使無法取得最先進的設計，隨著尖端晶片效能的邊際效益遞減，中國或迎頭趕上。