馬斯克：火星計劃是為人類買的壽險；研究揭露地球「死期」。

SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)近日在專訪中再度強調推動「火星殖民計畫」的迫切性，並指出火星移居是「人類文明的保險」。此外，近期有一項最新的國際研究也首次明確推斷地球不再適合生命生存的時間。

馬斯克接受《霍士新聞》(Fox News)專訪時表示，太陽最終將膨脹並摧毀地球，人類若不及早分散至其他星球，將面臨滅絕風險。他形容火星計畫不僅是一場科技冒險，更是「為人類買的壽險」，目標是在火星建立自給自足的城市，不依賴地球資源持續生存。馬斯克強調：「這不是火星觀光，是讓人類真正成為多星球文明。」他說，雖然目前技術挑戰仍大，但唯有盡早開啟太空殖民，人類文明才能在面對戰爭、氣候變遷甚至隕石撞擊等風險時保有一線生機。