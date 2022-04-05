馬斯克「開齋」膺福布斯全球首富 貝佐斯屈居第二

《福布斯》周二公布2022年全球富豪榜，Tesla及SpaceX老闆馬斯克(Elon Musk)膺全球首富，身家為2,190億美元，連續4年首富、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)今年退居第2，身家為1,710億美元；LVMH集團貝爾諾家族(Bernard Arnault & family)保持第3，身家1,580億美元。

本港李嘉誠排第37

《福布斯》稱，過去一年的戰事、新冠肺炎疫情及股票市場動盪，影響全球最有錢一群的身家。今年共有2,668名身家逾10億美元的富豪，較去年的2,755名下跌，總身家為12.7萬億美元，亦較去年的13.1萬億美元減少。今年有329人跌出榜下，是09年金融危機以來最多，但有236人新上榜，包括流行歌手Rihanna及《魔戒》導演Peter Jackson。本港方面，長和系創辦人李嘉誠排第37，較去年上升6位，身家為348億美元。

福布斯全球富豪榜2022部分排名

人物/身家

1.Tesla及SpaceX老闆馬斯克(Elon Musk) 2,190億美元

2.亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos) 1,710億美元

3.LVMH集團貝爾諾家族(Bernard Arnault & family) 1,580億美元

4.微軟創辦人蓋茨(Bill Gates) 1,290億美元

5.股神巴菲特(Warren Buffett) 1,180億美元

6.Google創辦人佩奇(Larry Page) 1,110億美元

10.印度首富安巴尼(Mukesh Ambani) 907億美元

15.Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg) 673億美元

17.農夫山泉董事長鍾睒睒 657億美元

19.加密貨幣交易平台幣安創辦人趙長鵬 650億美元

37.長和系創辦人李嘉誠 348億美元