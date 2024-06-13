馬斯克：Tesla股東同意付我560億美元薪酬 破美國公司紀錄年初遭法院推翻

美國電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克周三事先張揚稱，股東大幅支持向他發放560億美元(約4,368億港元)薪酬的方案。該方案打破美國公司高層薪酬紀錄惹關注，更被Tesla註冊地特拉華州的法院推翻，指馬斯克操控股東表決。另方面，馬斯克稱Tesla遷冊德州的支持率也遙遙領先。股東大會將在美國時間周四下午4時30分(香港時間周五清晨4時30分)召開，並宣布馬斯克薪酬方案的表決結果。
Tesla擬遷冊德州
馬斯克在旗下社交網「X」貼文稱，上述方案目前正趨向大比數獲通過，「多謝你們支持！！」還給了心心圖案，並附上支持與反對的走勢圖，可見支持股東一直領先反對的，到了最近數天支持票更大為增加，高於通過所需。共和黨籍德州州長阿博特在「X」恭賀馬斯克獲得之前承諾的薪酬，並將Tesla遷冊到德州。
馬斯克的薪酬方案2018年通過，今年1月被特拉華州法官裁定無效，指方案對Tesla的股東不公平。裁決指在2018年投支持票的股東並不知多少董事受馬斯克支配，這如何影響薪酬談判。Tesla周四召開股東大會前，也向股東披露了有關裁決。該裁決其實一直還未生效執行，若股東大會通過，未知法官是否接納。有法律學者稱，難以估計法庭如何判決，因外界有太多不同議論。若法官不接納，Tesla打算上訴到特拉華州最高法院。不過，也有部分股東不同意馬斯克薪酬方案，有人甚至在早前入稟挑戰今次股東大會表決。
持股將增至22% 接近操控權所需
有別於一般薪酬方案，馬斯克的薪酬並不包括人工或現金花紅，而是根據Tesla由2018年起未來10年的市場價值增長釐定獎賞，估計其價值最多增至6,500億美元(約50,700億港元)。有報道指，若有關薪酬方案克服所有法律障礙，將增加馬斯克在Tesla的持股，由13%增至22%，接近馬斯克操控投票權所需的25%。馬斯克曾說若沒有25%投票權，將難以順利將Tesla發展成人工智能(AI)及機械人業界的領導者。他認為少於15%持股，「不可靠利益者將容易奪控制權」。他又揚言，有關持股要求若不成事，他會另起爐灶。而他之後成立了AI初創公司xAI。