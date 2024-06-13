馬斯克：Tesla股東同意付我560億美元薪酬 破美國公司紀錄年初遭法院推翻

美國電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克周三事先張揚稱，股東大幅支持向他發放560億美元(約4,368億港元)薪酬的方案。該方案打破美國公司高層薪酬紀錄惹關注，更被Tesla註冊地特拉華州的法院推翻，指馬斯克操控股東表決。另方面，馬斯克稱Tesla遷冊德州的支持率也遙遙領先。股東大會將在美國時間周四下午4時30分(香港時間周五清晨4時30分)召開，並宣布馬斯克薪酬方案的表決結果。

Tesla擬遷冊德州

馬斯克在旗下社交網「X」貼文稱，上述方案目前正趨向大比數獲通過，「多謝你們支持！！」還給了心心圖案，並附上支持與反對的走勢圖，可見支持股東一直領先反對的，到了最近數天支持票更大為增加，高於通過所需。共和黨籍德州州長阿博特在「X」恭賀馬斯克獲得之前承諾的薪酬，並將Tesla遷冊到德州。

馬斯克的薪酬方案2018年通過，今年1月被特拉華州法官裁定無效，指方案對Tesla的股東不公平。裁決指在2018年投支持票的股東並不知多少董事受馬斯克支配，這如何影響薪酬談判。Tesla周四召開股東大會前，也向股東披露了有關裁決。該裁決其實一直還未生效執行，若股東大會通過，未知法官是否接納。有法律學者稱，難以估計法庭如何判決，因外界有太多不同議論。若法官不接納，Tesla打算上訴到特拉華州最高法院。不過，也有部分股東不同意馬斯克薪酬方案，有人甚至在早前入稟挑戰今次股東大會表決。