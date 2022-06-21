馬斯克18歲變性兒子申請改名改性別 表明想與生父斷絕關係

全球首富、美國電動車品牌Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)收購Twitter動作多多，報道指，他的變性兒子最近入稟加州法院申請改名及更改性別為女性，並在法庭文件上表明「我不再與我的生父同住，也不再想與他有任何關係，無論是外型或形式上」。
英國《每日郵報》報道，馬斯克的兒子澤維爾‧亞歷山大‧馬斯克(Xavier Alexander Musk) 最近滿18歲，是加州法定年齡，他於4月18日入稟洛杉磯縣最高法院，申請發出新的出生證明，將證明上的性別由男性改為女性，並申請改名為維維安‧詹納‧威爾遜(Vivian Jenna Wilson)。
申請改用母親姓氏
報道指，澤維爾申請放棄馬斯克的姓氏，改用母親的姓氏威爾遜，並在法庭文件中解釋，這是因為不想與馬斯克有關。馬斯克與加拿大作家賈斯蒂娜．威爾遜(Justine Wilson) 2000年結婚，08年離婚，兩人育有18歲雙胞胎兒子澤維爾和格里芬(Griffin)以及16歲3胞胎兒子Damian、Kai、Saxon。5個孩子生活低調，離婚後，馬斯克對孩子有共同監護權。
報道指，澤維爾未有說明澤維爾有否接受馬斯克的經濟支援，以及未來會否拒絕接受馬斯克的金錢等支持。暫未知澤維爾公開與馬斯克斷絕關係的背後動機，以及父子倆有何嫌隙。法院將於本周五就澤維爾的申請舉行聆訊。
被指反跨性別
馬斯克多次發表反跨性別的言論，受到輿論批評，例如他2020年在變性人士選擇「他」或「她」代名詞的議題上，曾於Twitter留言：「我絕對支持跨性別，但這些代名詞確是美學上惡夢。」上周，在討論「女人是甚麼」這問題的法律意義上，馬斯克在Twitter寫道：「我們被告知性別的差異並不存在，同時也被告知性別是徹底不同的，而對此種(不同)，無可逆轉的手術是唯一選擇。或許有人比我更聰明的可以解釋這種矛盾。」
馬斯克上月宣布支持共和黨，而共和黨的民選代表支持各州立法限制跨性別者權，他本月還表示，或會支持佛州州長Ron DeSantis角逐2024年總統大選。DeSantis於任內簽署法案限制學校課堂討論LGBTQ(多元性別)議題。