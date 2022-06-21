馬斯克18歲變性兒子申請改名改性別 表明想與生父斷絕關係

全球首富、美國電動車品牌Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)收購Twitter動作多多，報道指，他的變性兒子最近入稟加州法院申請改名及更改性別為女性，並在法庭文件上表明「我不再與我的生父同住，也不再想與他有任何關係，無論是外型或形式上」。

英國《每日郵報》報道，馬斯克的兒子澤維爾‧亞歷山大‧馬斯克(Xavier Alexander Musk) 最近滿18歲，是加州法定年齡，他於4月18日入稟洛杉磯縣最高法院，申請發出新的出生證明，將證明上的性別由男性改為女性，並申請改名為維維安‧詹納‧威爾遜(Vivian Jenna Wilson)。

申請改用母親姓氏

報道指，澤維爾申請放棄馬斯克的姓氏，改用母親的姓氏威爾遜，並在法庭文件中解釋，這是因為不想與馬斯克有關。馬斯克與加拿大作家賈斯蒂娜．威爾遜(Justine Wilson) 2000年結婚，08年離婚，兩人育有18歲雙胞胎兒子澤維爾和格里芬(Griffin)以及16歲3胞胎兒子Damian、Kai、Saxon。5個孩子生活低調，離婚後，馬斯克對孩子有共同監護權。

報道指，澤維爾未有說明澤維爾有否接受馬斯克的經濟支援，以及未來會否拒絕接受馬斯克的金錢等支持。暫未知澤維爾公開與馬斯克斷絕關係的背後動機，以及父子倆有何嫌隙。法院將於本周五就澤維爾的申請舉行聆訊。