馬斯克4歲兒打斷爸爸訪問　童言支持特朗普片段瘋傳

馬斯克在接受媒體採訪時，竟意外遭兒子闖入。（圖／翻攝自微博）

美國當地時間5日晚，億萬富翁馬斯克受邀赴特朗普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）出席開票晚宴，還帶上4歲兒子到場助陣。隨後，馬斯克在接受媒體採訪時，竟意外遭兒子闖入，後者的可愛模樣萌翻不少網友。

據此前媒體報道，作為力挺特朗普重返白宮的最大金主，馬斯克（Elon Musk）的特斯拉股價在5日投票當天已漲3.54%，6日盤前更是狂飆逾13%。在接受媒體採訪時，馬斯克的兒子意外闖入，相關影片在社交平台X上瘋傳。

「X Æ A-12 Musk」

影片顯示，當馬斯克的兒子闖入採訪的房間後，馬斯克抱起兒子。主持人笑着問他的兒子叫甚麼名字，這個金髮寶寶回答：「X Æ A-12 Musk」。