馬斯克4歲兒打斷爸爸訪問　童言支持特朗普片段瘋傳

美國當地時間5日晚，億萬富翁馬斯克受邀赴特朗普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）出席開票晚宴，還帶上4歲兒子到場助陣。隨後，馬斯克在接受媒體採訪時，竟意外遭兒子闖入，後者的可愛模樣萌翻不少網友。
據此前媒體報道，作為力挺特朗普重返白宮的最大金主，馬斯克（Elon Musk）的特斯拉股價在5日投票當天已漲3.54%，6日盤前更是狂飆逾13%。在接受媒體採訪時，馬斯克的兒子意外闖入，相關影片在社交平台X上瘋傳。
「X Æ A-12 Musk」
影片顯示，當馬斯克的兒子闖入採訪的房間後，馬斯克抱起兒子。主持人笑着問他的兒子叫甚麼名字，這個金髮寶寶回答：「X Æ A-12 Musk」。
據公開資料，X Æ A-12 Musk出生於2020年5月，是馬斯克與加拿大歌手女友格萊姆斯（Grimes）的第一個孩子。由於這個特別的名字引發網友猜測，格萊姆斯曾特地在X上解釋，指X代表未知的變數，Æ是AI人工智能的精靈語，A-12是馬斯克與她最愛的戰機「SR-71 黑鳥式偵察機」的後繼機型，代表速度、善戰但不暴力。
「父子關係看起來很不錯」
影片中，馬斯克低頭詢問兒子：「我們要不要幫助特朗普總統？」後者毫不猶豫地說「是的」。主持人稱讚道：「你已經這麼做了。」
X Æ A-12 Musk的可愛模樣和童言童語也引來許多網友稱讚：「他笑起來很像他爸爸」；「父子關係看起來很不錯」；「看到這一幕，我艱難的人生好像也跟着好了一點點。」
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