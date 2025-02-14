馬斯克4歲兒訪白宮當眾挖鼻　疑似揩落特朗普辦公桌

美國億萬富翁馬斯克11日帶着4歲兒子，進白宮和總統特朗普一起為「政府效率部」政策辯護，但外界注意力卻在他的兒子身上。因為他一會兒把手指塞進馬斯克的耳朵中，甚至還狂挖鼻孔，疑似把鼻屎抹在有百年歷史的總統桌上。

美國總統特朗普上任以來，不僅常看到富豪馬斯克在身邊，就連馬斯克的4歲兒子「X」也常出現。包括選舉之夜，他出現在特朗普的全家福當中。

特朗普： 智商很高

馬斯克對眾多媒體說話時，4歲兒子俏皮狂做鬼臉，還模仿起爸爸說話的姿勢和神情。馬斯克也把兒子抱到肩膀上，任由他玩起自己的耳朵。馬斯克表示：「我對此表示很抱歉……他把手指伸進我的耳朵……」

許多記者目擊到另外一幕，馬斯克兒子突然間開始狂挖鼻孔，右手挖完換左手，一邊挖還不忘抬頭看看爸爸。還有眼尖網友發現，他疑似還把鼻屎抹在總統桌的角落。但特朗普似乎毫不介意風采被4歲小孩搶走，甚至讚他是很棒的孩子，而且「智商很高」。