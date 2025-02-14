馬斯克4歲兒訪白宮當眾挖鼻　疑似揩落特朗普辦公桌

美國億萬富翁馬斯克11日帶着4歲兒子，進白宮和總統特朗普一起為「政府效率部」政策辯護，但外界注意力卻在他的兒子身上。因為他一會兒把手指塞進馬斯克的耳朵中，甚至還狂挖鼻孔，疑似把鼻屎抹在有百年歷史的總統桌上。
美國總統特朗普上任以來，不僅常看到富豪馬斯克在身邊，就連馬斯克的4歲兒子「X」也常出現。包括選舉之夜，他出現在特朗普的全家福當中。
特朗普：智商很高
馬斯克對眾多媒體說話時，4歲兒子俏皮狂做鬼臉，還模仿起爸爸說話的姿勢和神情。馬斯克也把兒子抱到肩膀上，任由他玩起自己的耳朵。馬斯克表示：「我對此表示很抱歉……他把手指伸進我的耳朵……」
許多記者目擊到另外一幕，馬斯克兒子突然間開始狂挖鼻孔，右手挖完換左手，一邊挖還不忘抬頭看看爸爸。還有眼尖網友發現，他疑似還把鼻屎抹在總統桌的角落。但特朗普似乎毫不介意風采被4歲小孩搶走，甚至讚他是很棒的孩子，而且「智商很高」。
全名為「X Æ A-Xii」
據外媒報道，橢圓形辦公室這張名為「堅毅桌」（Resolute desk）的總統辦公桌歷史悠久，是來自1880年代英國維多利亞女王，送給美國第19任總統希斯（Rutherford Hayes）的一件禮物，之後每任美國總統都用這張桌子。
據悉，馬斯克4歲兒子X，全名為「X Æ A-Xii」，生母為馬斯克前女友流行樂歌手格萊姆斯（Grimes）。
格萊姆斯表示自己也是在事後，才知道兒子被帶到總統辦公室，她在社交平台X發文表示：「他不應該這樣出現在公眾視野中，我完全不知情，謝謝你們告訴我。但至少我很高興他表現得很有禮貌，唉。」
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