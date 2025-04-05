馬斯克DOGE炒國稅局2萬員工　25%人手恐要執包袱

又有美國政府部門遭裁員！美媒報道美國國稅局準備實施大規模裁員計劃，預計有2萬名員工可能得執包袱走人。
據《美聯社》引述三位知情人士消息，美國國稅局（IRS）已於周五開始實施大規模裁員計劃，預計將裁撤多達2萬名員工，相當於全體人力的25%。消息指出，此次裁員是特朗普政府大幅精簡聯邦機構規模的一環，由億萬富豪馬斯克領導的「政府效率部」（Department of Government Efficiency）主導推動。
針對「民權與合規辦公室」
此次裁員首波將針對國稅局的「民權與合規辦公室」（Office of Civil Rights and Compliance），該部門預計將有75%的員工遭裁撤，剩餘人員則將轉編至國稅局的首席法律顧問辦公室。據悉，該部門目前人數不到200人，前身為「公平、多元與包容辦公室」。
財政部一位不具名發言人則表示，裁員是更大改革的一部分，旨在透過流程優化與科技創新，提升國稅局的運作效率。他強調，這些調整包含撤回拜登政府時期的擴編計劃，並整合支援功能，以更有效率地服務納稅人。
推行「延後辭職計劃」
國稅局自今年2月起已展開裁員行動，當時約有7,000名服務一年以下的試用期員工接獲解僱通知。然而，近期一名聯邦法官裁定，這些被裁員工必須獲得復職。
此外，在3月稅務旺季期間，國稅局內部也通知相關員工，他們在4月15日報稅截止日前不得接受特朗普政府提出的「延後辭職計劃」買斷方案。
特朗普政府上任後，已着手關閉數個聯邦機構，並透過裁撤未具文官保護資格的試用期員工，以及推行「延後辭職計劃」等手段，加速實現其縮減政府規模的政策目標。該計劃也引發外界對聯邦政府服務能力與機構功能受限的關切。
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