馬斯克DOGE炒國稅局2萬員工　25%人手恐要執包袱

又有美國政府部門遭裁員！美媒報道美國國稅局準備實施大規模裁員計劃，預計有2萬名員工可能得執包袱走人。

據《美聯社》引述三位知情人士消息，美國國稅局（IRS）已於周五開始實施大規模裁員計劃，預計將裁撤多達2萬名員工，相當於全體人力的25%。消息指出，此次裁員是特朗普政府大幅精簡聯邦機構規模的一環，由億萬富豪馬斯克領導的「政府效率部」（Department of Government Efficiency）主導推動。

針對「民權與合規辦公室」

此次裁員首波將針對國稅局的「民權與合規辦公室」（Office of Civil Rights and Compliance），該部門預計將有75%的員工遭裁撤，剩餘人員則將轉編至國稅局的首席法律顧問辦公室。據悉，該部門目前人數不到200人，前身為「公平、多元與包容辦公室」。