馬斯克Elon Musk力推月費藍剔plan 於Twitter逐一回應引戰被恥笑

馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後動作多多，有傳準備大幅度裁員，亦力推要月費8美元(約62.4港元)才有的twitter 官方認證藍剔服務。作為Twitter CEO，馬斯克亦親力親為瘋狂力sell「身份象徵」的Free Speech月費服務，被一眾網民恥笑小學雞。
馬斯克用星級用戶討價還價
作為最勤力的CEO加Twitter重度用家，馬斯克頻頻於Twitter出擊親手回應用家帖子。美國眾議員奧卡西奧科爾特斯於周二便發帖，批評「地球上最有錢的億萬富豪向你推銷言論自由是每月8元」，馬斯克旋即留言指「感謝你的回應，現在支付8元吧」。
恐怖大師史提芬京（Stephen King）亦發帖指，「要我每月支付20美元（最初方案是20美元）去留住我的藍剔去你的！他們應該給錢我」，馬斯克又即時回應訴求：「Twitter不可以完全靠廣告商，如果是8美元又怎麼樣？」遭一眾網民恥笑「有錢佬喺度乞錢」。
除了回應用家投訴，馬斯克又在個人戶口頻頻出招，先後有meme圖寸爆網民願意以8美元買一杯星巴克咖啡享受30分鐘，而不肯每月以8美元於Twitter認證藍剔享受Free Speech。又直線抽擊所有批評者：「致所有投訴者，繼續投訴吧，但這會需要8美元。」網民一方面大讚馬斯克做事親力親為，另一方面恥笑他是個小學雞。