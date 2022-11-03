馬斯克Elon Musk力推月費藍剔plan 於Twitter逐一回應引戰被恥笑

馬斯克用星級用戶討價還價

作為最勤力的CEO加Twitter重度用家，馬斯克頻頻於Twitter出擊親手回應用家帖子。美國眾議員奧卡西奧科爾特斯於周二便發帖，批評「地球上最有錢的億萬富豪向你推銷言論自由是每月8元」，馬斯克旋即留言指「感謝你的回應，現在支付8元吧」。

恐怖大師史提芬京（Stephen King）亦發帖指，「要我每月支付20美元（最初方案是20美元）去留住我的藍剔去你的！他們應該給錢我」，馬斯克又即時回應訴求：「Twitter不可以完全靠廣告商，如果是8美元又怎麼樣？」遭一眾網民恥笑「有錢佬喺度乞錢」。