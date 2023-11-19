馬斯克SpaceX星艦火箭二度升空　8分鐘後失敗告終不氣餒：成功來自汲取教訓

SpaceX星艦火箭二度升空 8分鐘後失敗告終 馬斯克：成功來自汲取教訓

馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公司今年4月曾嘗試發射「星艦」火箭（Starship），但以失敗告終。香港時間11月18日晚間9時許，星艦二度試射，火箭終於接觸天空，但又出現新狀況。 綜合外媒報道，這枚堪稱世上最大的火箭「星艦」，上一次試射僅4分鐘就以爆炸收場，馬斯克當時表示，幾個月他會再試一次。經過SpaceX的工程師進行1千多次改動，終於在美東時間11月18日上午8時許（香港時間18日晚間9時許），於美國德州南部執行第2次試射，並且全程直播。

引擎問題觸發自毀系統 隨着起飛倒數結束，超重型推進器將星艦火箭33具引擎全數點燃，下一秒推進器卻發生爆炸，在墨西哥灣上形成一大團火球，不過太空船仍以極快的速度飛向太空，除了推進器爆炸，目前狀態都按原定計劃前進。 幾分鐘後，SpaceX工作人員收到系統訊息，顯示火箭前端的太空船出現毀損，直到火箭飛行約8分半鐘後，多具引擎過早關閉，導致火箭系統停止回傳資訊到控制台。最終，SpaceX在直播過程中證實，火箭飛行11分半鐘左右就失去視訊訊號，星艦沒有按計劃前進。且引擎問題觸發星艦火箭的自毀系統，原本該系統是用於防止星艦偏離航線所設置。

NASA署長讚：再接再厲 一般來說，在航太產業中，損失火箭並不是甚麼好事，但SpaceX認為，他們可以分析這次試射的所有數據，並從中找出問題根源，之後再次嘗試發射星艦。 對此，美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在社交平台X上發文，祝賀SpaceX團隊取得重大進展：「航太飛行是一次大膽的冒險，需要勇於嘗試的精神以及大膽的創新。今天的測試是個學習的好機會，再接再厲」。尼爾森也表示：「NASA會和SpaceX聯手將人類送上月球、火星甚至更遠的地方」。

SpaceX稍早也透過X發文，表示「成功來自汲取教訓」（success comes from what we learn）並稱：「今天的測試有助於提高星艦的可靠度，而SpaceX致力令生活可橫跨星際」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章