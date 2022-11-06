馬斯克Twitter｜Twitter藍剔開始收費 廣告減半上載片增至10分鐘

全球首富馬斯克收購Twitter後除了裁員3,700人佔員工總數一半，還推出獲認證用戶的藍剔(Twitter Blue)收費計劃。報道指蘋果iOS昨已開始通知用戶，付月費7.99美元(約62.3港元)的用戶，可在用戶名稱旁獲藍剔認證為真實用戶的標籤。有關用戶收到的廣告也會較一般用戶少一半，上載短片的時間長度亦增至10分鐘。藍剔收費服務暫時在美國、加拿大、澳洲、新西蘭和英國試行，但馬斯克暗示稍後會推廣至全球用戶。

馬斯克Twitter｜過濾垃圾帖文

馬克斯在帖文說，Twitter Blue絕對成為打擊假資訊的遊戲規則改變者。據悉，藍剔用戶的帖文將獲「優質內容」排名，他們的帖文回應、提及和覆蓋會較容易給他人看見。藍剔服務也助用戶避開詐騙、垃圾內容和機械人。馬克斯稱，過往藍剔過於濫發，他不認為過往的藍剔用戶是真的獲認證。