馬斯克Twitter｜Twitter藍剔開始收費 廣告減半上載片增至10分鐘

全球首富馬斯克收購Twitter後除了裁員3,700人佔員工總數一半，還推出獲認證用戶的藍剔(Twitter Blue)收費計劃。報道指蘋果iOS昨已開始通知用戶，付月費7.99美元(約62.3港元)的用戶，可在用戶名稱旁獲藍剔認證為真實用戶的標籤。有關用戶收到的廣告也會較一般用戶少一半，上載短片的時間長度亦增至10分鐘。藍剔收費服務暫時在美國、加拿大、澳洲、新西蘭和英國試行，但馬斯克暗示稍後會推廣至全球用戶。
馬斯克Twitter｜過濾垃圾帖文
馬克斯在帖文說，Twitter Blue絕對成為打擊假資訊的遊戲規則改變者。據悉，藍剔用戶的帖文將獲「優質內容」排名，他們的帖文回應、提及和覆蓋會較容易給他人看見。藍剔服務也助用戶避開詐騙、垃圾內容和機械人。馬克斯稱，過往藍剔過於濫發，他不認為過往的藍剔用戶是真的獲認證。
馬斯克Twitter｜輿論：付錢就獲認證 恐假帳戶影響美國中期選舉
目前獲認證的帳戶包括名人、體育運動員、網紅、政府機構、政治人物、記者、傳媒、社運分子、商業公司和品牌，以及馬斯克本人。馬克斯認為收費可打擊假帳戶，但輿論認為只要付7.99美元，便可以獲認證，只要肯花錢便可設立假帳戶，根本無助解決有關問題。美國周二舉行中期選舉，部分國會議席改選，有人擔心藍剔反而助長假帳戶，在投票前假資訊流傳。馬克斯昨回應稱，如果發現有人冒名假扮他人，如政治人物和選舉官員，「Twitter會暫停假冒的帳戶，並且不會退款！」因此，若詐騙者想假冒別人百萬次，他們會花掉很多錢。
馬斯克Twitter｜七屆一級方程式冠軍咸美頓：棄用Twitter
七屆一級方程式賽車冠軍咸美頓(Lewis Hamilton)在Twitter有786萬跟隨者，他向美聯社稱，「我可能直接刪除Twitter帳戶，從此再不使用。手機解除過社交平台安裝一段時間，我發現真的很健康」。但他承認社交平台是與人聯繫的有效工具，他欣賞社交平台的作用，但同時盡量避免生活受其影響。