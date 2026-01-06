馬杜羅夫婦出庭受審 委代理總統改口與美合作

遭美國派兵生擒的委內瑞拉總統馬杜羅周一在紐約出庭受審，法院將於美國東岸時間周一中午12時(香港時間周二凌晨1時)開庭。馬杜羅與妻子弗洛雷斯從扣留中心乘坐直升機前往法院，載著馬杜羅的直升機抵達市中心一個港口直升機停機坪，穿著啡色囚衣的他由執法人員押解落機，再由一批荷槍實彈的警員包圍乘坐車子到法院。至於委內瑞拉國內，出任代理總統的女副總統羅德里格斯一改強硬口風，她在馬杜羅被捕後指對方是委國唯一總統，又批評美國綁架了他；但她周日在一封公開信卻稱，邀請美國在國際法律框架下合作。

馬杜羅夫婦上周六在委國內遭美軍捉走，並被起訴販毒和擁武器等罪名，傳媒記者天未光已在法院外等候，周圍警力也明顯增強，戒備森嚴。報道指，馬杜羅夫婦在周一早上7時從布魯克林的扣留中心押解上直升機，啟程往法院。有紐約前檢察官稱，馬杜羅或以主權國家元首身份提出獲豁免起訴，但美國一直認為他操控2024年的大選，並非合法元首。羅德里格斯周日召開首次內閣會議，透過外長向世界各地和美國發信，並上載於其個人社交平台帳號；她稱首要工作是與美國建立互相尊重的關係，並向美國總統特朗普表示，委國人民和區內值得享有和平與對話，而非戰爭，這是總統馬杜羅一向發出的訊息，現在是全部委內瑞拉人的訊息。防長洛佩斯出席內閣會議前發表電視講話，指國家武裝部隊已啟動全面戰備狀態，捍衛國家的自由、獨立與主權。他又批評美國綁架總統馬杜羅夫婦。

特朗普威脅第二次打擊

特朗普周日乘坐空軍一號返回白宮時，再強調已接管委內瑞拉，適時會舉行選舉，並威脅若羅德里格斯不與美國合作開放石油業及停止販運毒品到美國，不排除對委國發動第二次打擊。特朗普：「我說了，她將面臨比馬杜羅更壞的處境，因為馬杜羅即時投降。」他又威脅對哥倫比亞和墨西哥採取行動，並指古巴政權「看來就快倒台」。特朗普矛頭直指哥倫比亞總統佩特羅，指哥倫比亞也病得很重，由一個病態的人管治，聲稱佩特羅製造可卡因賣給美國，「他不會做得太久」。古巴政府稱，有32名古巴人在美國空襲委國時喪生。報道指，他們都是軍方人員和情報人員，而古巴一直以保護馬杜羅安全換取委國石油。

魯比奧：防委石油落入敵人手中

美國有線新聞網絡(CNN)引述官員稱，美政府計劃在委國扶植親美臨時政府，利用自身軍事及經濟影響力，優先穩定政局及修復石油基礎設施。國務卿魯比奧周日受訪時，無說美國會直接管治委國，而是繼續以石油封鎖，以及在區內集結軍力，逼使委國「就範」。他解釋沒有石油收入將影響委國經濟前進，直至有關條件符合美國國家利益和委國人民利益，才會解除石油封鎖。魯比奧又解釋打擊委國的軍事行動毋須國會批准，指美方並非與委國作戰，而是打擊販毒組織，杜絕毒品流入美國；有關行動並非侵略，亦非曠日持久的軍事行動，毋須獲國會批准。魯比奧否認為了石油攻擊委國，指美國也有很多石油，不需要委國石油，而是要杜絕美國敵對勢力如俄羅斯、伊朗和中國控制委國石油業，強調絕不允許西半球成為這些國家的行動基地。