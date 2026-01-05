馬杜羅被押往紐約緝毒局 中方促立即放人

美國上周六凌晨空襲委內瑞拉閃電生擒總統馬杜羅夫婦震驚國際，馬杜羅昨被羈押在紐約市扣留中心。美國以毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪等控告馬杜羅，預料他周一於紐約法院提堂。當局發放的短片可見穿著黑色外套、長褲和拖鞋的馬杜羅於扣押前，在探員押解下走在緝毒局通道上。他神情平靜，還向身旁押送人員說晚安和新年快樂。多國批評美國的行動違反國際法和《聯合國憲章》，中國外交部昨日發聲明促請美國立即釋放馬杜羅夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

特朗普在行動後召開記者會，稱將接管委內瑞拉，直至能夠作出安全和妥善的權力交接。而作為接管計劃的一部分，美國主要石油公司將重返委內瑞拉，並翻新嚴重老化的石油基建設施。有專家稱，這個過程或需時數年。特朗普聲稱，已接任總統職責的委國副總統兼石油部長羅德里格斯表示願意與美國合作。但羅德里格斯卻指馬杜羅是委國唯一總統，似乎無意與華府合作。暫時未知美國如何接管委內瑞拉。馬杜羅政府一直指摘美國為了石油和礦物資源針對委國，另有分析指美國忌憚俄羅斯和中國在當地的影響力。

美國政府連月來指摘63歲的馬杜羅參與毒品偷運危害美國，在委國對開加勒比海集結軍力，美方並攻擊涉嫌走私毒品的船隻。特朗普又揚言會地面攻擊委國，至上周六凌晨突然採取行動，先中斷首都加拉加斯部分地區電力供應，再空襲軍事設施等。美方其後透露行動詳情。馬杜羅當時身處加拉加斯蒂烏納軍事基地的地堡，特朗普形容該處「就像一座堡壘」。據報十多名特種部隊成員以快速游繩而下方式進入馬杜羅重兵防守的住處，立即遭遇猛烈槍火。特朗普稱，馬杜羅當時試圖躲進一間牆身厚達6吋的鋼鐵安全室，但未能成功，「他試著進去，但我們的人衝得太快，他來到門口，卻來不及關上。那是一扇非常厚重的鋼門，但他沒能關上」。據稱美軍部隊攜帶了焊槍，萬一馬杜羅鎖上鋼門，就即場「𠝹門」。據報馬杜羅與妻子當時僅身穿睡衣，特朗普聲言：「這次突襲出其不意嗎？算是，但他們似乎在等待甚麼。現場有很多反抗，激烈交火。」

特工潛伏多月 建相同房子「預演」

特朗普政府似乎早已計劃突襲委國。中情局(CIA)消息稱，臥底特工與隱形無人機過去幾個月嚴密監控馬杜羅生活作息模式，「我們自去年夏天就在地面蒐集情報，並以隱形無人機監控馬杜羅及其核心圈數月。我們知道他所有的行蹤，甚至知道他何時吃飯、何時上廁所。」特朗普稱美軍部隊曾「建造了一棟與他們突襲的那棟房子一模一樣的房子，裡面到處都是鋼鐵。他們做好了應對一切的準備」。

美國參謀長聯席會議主席凱恩稱，為了達到突襲效果和同時把部隊送入加拉加斯市中心，出動了逾150架飛機跨越西半球協同出擊，包括F-18、F-22、F-35戰機、MH-60海鷹與MH-47直升機、B-1超音速轟炸機，以及無人機艦隊等。這些軍機從部署在委國外海的福特號航母及十餘艘軍艦上起飛，部分則從加勒比海美軍基地出發。直升機在海面上方約100呎高度掠過，戰機及轟炸機則於高空轟炸加拉加斯周邊5處軍事設施，以分散委軍注意力。

轉折移送到紐約扣留

擒拿馬杜羅的部隊於美東時間周六凌晨1時01分抵達馬杜羅住處，至3時29分返回「硫磺島號」兩棲攻擊艦(USS Iwo Jima)。五角大樓消息稱，地面交火與擒拿過程不到30分鐘。特朗普於社交平台公布的照片可見，馬杜羅被送到硫磺島號時，穿著運動套裝戴上眼罩。美軍將馬杜羅夫婦送到關塔那摩海軍基地後，再用飛機載著兩人往紐約市附近，然後由直升機移送到紐約市內，繼而在戒備森嚴車隊護送下到了布魯克林的扣留中心。