馬爾代夫中國女遊客險遭虎鯊咬甩頭　大難不死要縫逾40針(有片)

知名度假勝地馬爾地夫，上月中旬發生一宗驚悚事故，1名中國遊客在當地呼魯馬勒島(Hulhumale)潛水期間，突然遭一條鯊魚襲擊頭部，但大難不死，無生命危險，事發影片也在網路上瘋傳。

綜合報道，遇襲的是1名45歲的中國女遊客，網上影片顯示，一條鯊魚突然靠近女遊客背後，張開嘴巴咬住其頭部，女遊客拼命掙扎，幸鯊魚迅速搖晃兩下後就鬆口，畫面非常駭人。女遊客上岸後，隨即被送往醫院縫了逾40針，幸無大礙。中國駐馬爾代夫大使館周日(1日)證實事件，指被鯊魚咬傷的遊客被送往醫院縫針治療，大使館曾派人前去醫院探望，該遊客已經回國。