馬爾代夫中國女遊客險遭虎鯊咬甩頭　大難不死要縫逾40針(有片)

知名度假勝地馬爾地夫，上月中旬發生一宗驚悚事故，1名中國遊客在當地呼魯馬勒島(Hulhumale)潛水期間，突然遭一條鯊魚襲擊頭部，但大難不死，無生命危險，事發影片也在網路上瘋傳。
綜合報道，遇襲的是1名45歲的中國女遊客，網上影片顯示，一條鯊魚突然靠近女遊客背後，張開嘴巴咬住其頭部，女遊客拼命掙扎，幸鯊魚迅速搖晃兩下後就鬆口，畫面非常駭人。女遊客上岸後，隨即被送往醫院縫了逾40針，幸無大礙。中國駐馬爾代夫大使館周日(1日)證實事件，指被鯊魚咬傷的遊客被送往醫院縫針治療，大使館曾派人前去醫院探望，該遊客已經回國。
據指女遊客疑非法使用誘餌吸引鯊魚
有報道指，女遊客遭襲的原因，疑似是因為非法使用誘餌吸引鯊魚。一位熟悉該潛水點的專業潛水員指出，這裡常見的大型旋尾鯊、公牛鯊、虎鯊等，對食物的興奮反應強烈。他強調，該地點並不適合缺乏經驗的潛水者，因為鯊魚會在水中尋找餵食機會，稍不注意就可能引發危險。馬爾地夫當局提醒，鯊魚通常不會主動攻擊人類，但如果水中有受傷的魚或誘餌、在渾濁的水域游泳，或佩戴閃亮的珠寶和鮮豔的衣服，都可能增加與鯊魚接觸的機會，旅客應謹慎行事並遵守潛水規範，以確保安全。
A Chinese tourist had a heart-stopping moment when a tiger #shark clamped its jaws around her head while diving in the #Maldives. Thankfully, she managed to break free, and the shark swam away. She suffered deep lacerations, requiring 40 stitches, but is recovering.#SharkAttack pic.twitter.com/eh7UR4PGuB— CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) November 29, 2024