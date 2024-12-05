馬爾代夫再有鯊魚襲人類　女子潛水被咬驚駭畫面曝光(有片)

繼早前一名中國女遊客在馬爾代夫潛水期間突然遭一條虎鯊咬頭大難不死後，一名旅遊女網紅在潛水時，腿部亦被一條護士鯊咬了一口，令她在水下痛苦地掙扎，事發駭人影片在網上曝光，至今超過 1,800 萬次觀看量。

綜合報道，事發於上月初，旅遊網紅Lilian Tagliari在馬爾地夫潛，與一群護士鯊游泳時，小腿突然遭一條護士鯊咬了一口。Lilian立即受痛掙扎，可以看到她的腿上流著血，小腿清晰可見兩排鯊魚牙印。Lilian在影片社交平台Instagram(IG)分享影片，幽默稱「首次被鯊魚吻」，她說，她在這地方已游水多年，鯊魚襲擊事件其實很少發生，事發時她附近大約有50條鯊魚，但有些船確實會把魚扔到它們所在的地方，而且因為護士鯊的視力很差，所以相信自己被咬，純粹是自己的退被誤認作是一條魚。她又說，為避免傷口受細菌感染可能，要服用抗生素，令她的腿痛了好幾天。