馬航MH17遭擊落｜海牙判3人謀殺罪成　俄羅斯批有政治目的

一架馬航客機2014年飛越烏克蘭東部，時值俄羅斯侵佔克里米亞期間，遭導彈擊落，造成全機298人死亡，荷蘭海牙地方法院經過2年審訊，缺席裁定3名被告，包括2名俄羅斯人及1名親俄的烏克蘭分離份子謀殺罪成，判處終身監禁。消息指，3人目前身在俄羅斯，外界相信被定罪的3人不會服刑。另一名亦都缺席聆訊的俄羅斯被告因證據不足，罪名不成立。俄羅斯外交部回應時指出，海牙的法院為了政治目的，無視司法公正原則。

涉事的馬航MH17波音777客機在2014年7月17日，由荷蘭阿姆斯特丹起飛，前往馬來西亞的吉隆坡，途中被一枚俄製的地對空導彈擊中。國際調查人員指，導彈發射地點位於親俄的烏克蘭分離份子控制區。俄羅斯否認與事件有關。

俄羅斯外交部指海牙法院被分配任務

俄羅斯外交部指，海牙的法院為了政治目的，無視司法公正原則，對荷蘭司法系統的聲譽造成嚴重打擊，對此感到遺憾，並又質疑案件審訊的基礎，是針對俄羅斯的政治命令，法院被分配的任務，是為罪成裁決提供與事實有矛盾的所謂證據。

俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基說，法院的所謂裁決被政治化，因為俄羅斯專家不獲允許參與聯合小組的調查，俄羅斯軍工企業就事件進行的分析結果亦被忽略，審訊根據缺乏有力證據，他不同意有關裁決。



