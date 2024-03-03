熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-03 22:12:21

馬航MH370失蹤10周年｜大馬擬重啟搜索 要求美探測公司「無效果不收費」失蹤者家人淚崩

分享：
家屬出席紀念活動。(路透社)

家屬出席紀念活動。(路透社)

馬航MH370失蹤10年，周日在逾500名來自各國的MH370乘客及機組人員家屬，在馬來西亞梳邦帝國購物中心(NU Empire Shopping Gallery)出席紀念活動，不少人對摯愛人間蒸發，至今仍無法釋懷，當場淚崩。

不少家屬在現場的留言牆抒發感受，有人寫道︰「孩子，十年了，爸爸媽媽來接你回家」、「爸爸媽媽，你們在哪裡，女兒想你們」等，聞者心酸。現場並展示了相信屬於MH370的部分殘骸，並點起失蹤者的239支蠟燭。

馬航MH370失蹤10年｜家屬年邁 淚崩求真相「我們不能再等了」

其中一對夫婦，過去10年一直未有放棄尋找兒子栗延林失蹤的真相，據報已花了逾百萬人民幣，曾與大馬及澳洲家屬聯手在各地追查MH370下落，包括在非洲走訪了15個國家，惜始終無功而還，他及其他家屬們再次要求馬來西亞政府重啟搜索行動，「我們不能再等待了」，據指很多家屬都已經離世。

馬航MH370失蹤10周件紀念會現場︰

馬航MH370失蹤10年｜大馬欲找美公司「海洋無限」協助

馬來西亞交通部長陸兆福表示，大馬政府將盡一切努力尋求真相，他稱已指示交通部邀請美國海底探測公司「海洋無限」(Ocean Infinity)前來大馬洽談，並同時盡力說服內閣成員，讓雙方簽署「無效果，不收費」協議，盡快重啟搜尋。

2014年3月8日，馬航一架航班編號MH370的波音777客機，原定載著227名乘客及12名機組人員，由吉隆坡飛往北京，但在起飛後不足一小時，在馬來西亞與越南海域交界處失去聯絡。航班大部分是中國人，其次是馬來西亞大，另外尚有印尼、澳洲、印度、法國、美國、步中西蘭、加拿大及烏克蘭人等。中國、大馬及澳洲於2017年1月結束了長達兩年的搜索行動，而大馬於2018年曾接觸「海洋無限」，提出若對方能找到客機，願付7,000萬美元作為酬勞。

Ad Block
全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受