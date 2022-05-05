馬里烏波爾遭轟毀劇院恐多達600人亡

烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾市內劇院於3月16日遭俄軍炮彈轟擊損毀嚴重，該處在俄羅斯開戰後成為市內民眾主要戰爭避難所，當局初時估計多達300人埋於瓦礫下死亡。但美聯社訪問了23名生還者、拯救人員和熟悉劇院內避難情況的人士，並研究了劇院的立體建築圖，推算在劇院內外或有多達600人遇難。

生還者：踩著死者逃生

Oksana Syomina稱，劇院被炮彈擊中一刻，她站在地下室裡身上只穿浴袍，爆炸引起的灰塵披滿一身，丈夫拉著她離開，並叫她閉上雙眼。Syomina卻忍不住張開眼睛，結果見到周圍躺滿屍體，包括小孩子，在主要出口一名小女孩躺在地上，她要踩著其他死者才可離開。Syomina與丈夫和約30人瘋狂地奔向海邊，不停地跑了約8公里抵達海濱，背後的劇院已變成廢墟。她說：「有人仍在瓦礫下，因為無人搬走那些瓦礫。這是一個大亂葬崗。」

劇院內約1000人僅200人逃出

所有目擊者稱，在劇院外的戶外廚房最少有100人，沒有一個人生還，並說劇院所有房間和走廊都擠滿人，每3平方米就有一人。不少生還者估計事發時約1,000人在劇院內，拯救人員在內的人士稱，最多只見到約200人逃出來，生還者主要從前面主要出口或其中一個側面入口離開，另一側面及劇院後面已全毀。

目擊者：建築物內無烏軍

俄羅斯聲稱劇院為烏軍據點，所以炮擊該處，美聯社指生還者稱在建築物內並未見到烏克蘭士兵，眾人都認為俄軍很明顯攻擊平民設施，所有人都知道該處是最大戰爭避難所，裡面有兒童。俄軍3月初開始包圍馬里烏波爾，任舞台經理已有19年的Elena Bila稱，演員、設計師和劇院營運人員數天後到可容納600名觀眾的劇院避難，開始時約有60人散落在劇院內各處。不久後，當局下令劇院開放給公眾作為防空避難所，在首天有600人到來，然後每天不斷有人到來，有16名男子組成保安小隊輪流守在前門。在遭空襲前一天有舞台場景設計師特意在劇院前後空地用俄文寫上「兒童」字眼，表示建築物內有兒童。