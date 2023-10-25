馬里蘭州路邊深夜赫見半裸男屍 CCTV驚揭司機冷血駭人行徑(有片)

美國馬里蘭州發生一宗駭人聽聞的車禍，事發於喬治王子縣(Prince George’s county)，警方表示，本月21日凌晨約4時，有住戶發現一名男子半身赤裸、倒臥馬路邊，即報警求助。救護員接報到場，經檢查後證實男子已經死亡。警方經調查後確認死者為28歲男子門德斯(Franklin Mendez)。
女住戶：很害怕
發現男屍的女住戶其後受訪稱，「當時很害怕，直至我翻看門外CCTV片段後才知道發生甚麼事」。
警方籲居民協助緝兇
警方經調查後發現，門德斯事發前駕車與一輛汽車擦撞，他下車檢查時被另一輛路過的私家車撞倒，整個人擱在擋風玻璃上，但司機竟沒有立即停車，駛了2英里路才停下。令人心寒的是，從女住戶提供的CCTV片段可見，司機把門德斯移離擋風玻璃後，隨手將他丟棄在路邊就駕車離開。畫面顯示，私家車車頭擋風玻璃爆裂，穿了一個大洞。
警方在社交網公布現場閉路電視畫面，呼籲民眾提供線索，協助追緝涉案司機。
Prince George’s County Police say a man was hit, stuck in windshield and driven for two miles before his body was dumped on the street - a neighbor shared this video which shows a car with damaged windshield and body left behind @wusa9 pic.twitter.com/GLlPltW81d— Casey Nolen (@CaseyNolen) October 23, 2023