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國際
2023-10-25 18:52:02

馬里蘭州路邊深夜赫見半裸男屍 CCTV驚揭司機冷血駭人行徑(有片)

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住戶門外CCTV拍到涉案司機的冷血行徑。(互聯網)

住戶門外CCTV拍到涉案司機的冷血行徑。(互聯網)

美國馬里蘭州發生一宗駭人聽聞的車禍，事發於喬治王子縣(Prince George’s county)，警方表示，本月21日凌晨約4時，有住戶發現一名男子半身赤裸、倒臥馬路邊，即報警求助。救護員接報到場，經檢查後證實男子已經死亡。警方經調查後確認死者為28歲男子門德斯(Franklin Mendez)

女住戶：很害怕

發現男屍的女住戶其後受訪稱，「當時很害怕，直至我翻看門外CCTV片段後才知道發生甚麼事」。

CCTV拍到涉案司機下車把屍體丟棄路邊。(互聯網) 可見涉案私家車擋風玻璃穿了一個大洞。(互聯網) 居民在發現屍體的路邊豎立十字架並放置鮮花，悼念門德斯。(互聯網) 涉案的兩部私家車。(互聯網) CCTV拍到私家車轉彎駛走，於路邊留下門德斯(圓圈示)。(互聯網) 路邊留下門德斯(圓圈示)。(互聯網) 私家車駛離現場，擋風玻璃爆裂。(互聯網) 事發路段。(互聯網) CCTV拍到司機棄屍後駛離現場。(互聯網) 居民在發現屍體的路邊豎立十字架並放置鮮花，悼念門德斯。(互聯網)

警方籲居民協助緝兇

警方經調查後發現，門德斯事發前駕車與一輛汽車擦撞，他下車檢查時被另一輛路過的私家車撞倒，整個人擱在擋風玻璃上，但司機竟沒有立即停車，駛了2英里路才停下。令人心寒的是，從女住戶提供的CCTV片段可見，司機把門德斯移離擋風玻璃後，隨手將他丟棄在路邊就駕車離開。畫面顯示，私家車車頭擋風玻璃爆裂，穿了一個大洞。

警方在社交網公布現場閉路電視畫面，呼籲民眾提供線索，協助追緝涉案司機。

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