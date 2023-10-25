馬里蘭州路邊深夜赫見半裸男屍 CCTV驚揭司機冷血駭人行徑(有片)

美國馬里蘭州發生一宗駭人聽聞的車禍，事發於喬治王子縣(Prince George’s county)，警方表示，本月21日凌晨約4時，有住戶發現一名男子半身赤裸、倒臥馬路邊，即報警求助。救護員接報到場，經檢查後證實男子已經死亡。警方經調查後確認死者為28歲男子門德斯(Franklin Mendez)。

女住戶：很害怕

發現男屍的女住戶其後受訪稱，「當時很害怕，直至我翻看門外CCTV片段後才知道發生甚麼事」。