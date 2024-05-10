駐日美軍一等兵兩度持刀打劫便利店　被捕後辯稱生活費不足

日本沖繩4月上旬發生了兩宗便利店搶劫案，犯人為20歲的駐日美軍托雷斯（Andrew Torres），而就在5月8日上午，他因涉嫌搶劫及非法入室，再被警方逮捕。

從店內搶走約約653港元

根據警方消息，今年20歲的托雷斯，是一名隸屬於美國普天間基地的海軍陸戰隊一等兵，4月3日深夜，他闖入沖繩宜野灣市新城一家便利店，拿着長15厘米、野外求生專用的工具刀，威脅店員，然後從店內搶走約13萬日圓（約653港元）後逃逸。

除此案之外，托雷斯還在4月18日凌晨，試圖從宜野灣市另一家便利店的收銀台竊取現金，只不過這次就沒那麼好運，因搶劫未遂當場被警方逮捕，被逮後托雷斯承認犯行。警方事後也在普天間基地，找到贓款及其他刀具。