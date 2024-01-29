駐約旦美軍遭無人機襲擊3死25傷　拜登誓言報復

美軍駐約旦一個基地遭到無人機襲擊，造成3名美軍死亡，25名美軍受傷，是以色列和哈馬斯爆發衝突以來，首次有美軍人員在中東地區被殺。美國認為襲擊是由敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織發動。美國總統拜登誓言會向襲擊者報復。

美國總統拜登表示，駐紮在約旦東北部靠近敘利亞邊境的美軍遭到無人機襲擊，造成3名美軍士兵死亡、多人受傷。拜登指，美方仍在搜集與襲擊相關的信息，但美方認為襲擊是由敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織發動。他強調，美國會履行打擊恐怖主義的承諾，美國會向襲擊者報復。美軍中央司令部(US Central Command)表示，襲擊中3名美國軍人喪生、25人受傷。