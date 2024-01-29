駐約旦美軍遭無人機襲擊3死25傷　拜登誓言報復

美軍駐約旦一個基地遭到無人機襲擊，造成3名美軍死亡，25名美軍受傷，是以色列和哈馬斯爆發衝突以來，首次有美軍人員在中東地區被殺。美國認為襲擊是由敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織發動。美國總統拜登誓言會向襲擊者報復。
美國總統拜登表示，駐紮在約旦東北部靠近敘利亞邊境的美軍遭到無人機襲擊，造成3名美軍士兵死亡、多人受傷。拜登指，美方仍在搜集與襲擊相關的信息，但美方認為襲擊是由敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織發動。他強調，美國會履行打擊恐怖主義的承諾，美國會向襲擊者報復。美軍中央司令部(US Central Command)表示，襲擊中3名美國軍人喪生、25人受傷。
約旦：並非發生在約旦境內
約旦譴責這宗恐怖主義襲擊，並表示正與美國合作，以確保邊境安全和打擊恐怖主義。約旦官員之前指，襲擊並非發生在約旦境內，而是駐紮在敘利亞南部坦夫地區的美軍基地。
獲伊朗支持的「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」聲稱，以無人機襲擊包括美軍基地在內的4個軍事基地，其中3個是美軍位於敘利亞境內及敘利亞與約旦邊境的基地，另1個是以色列北部的以軍海軍基地，但未有直接承認與3名美軍死亡事件有關。
美國國防部早前表示，自去年10月7日哈馬斯突襲以色列，引發加沙戰事後，伊朗支持的民兵分別向伊拉克和敘利亞的美軍設施發動超過60次和90次襲擊，包括使用無人機、火箭、迫擊炮及彈道導彈，報復美國在加沙戰事中支持以色列。