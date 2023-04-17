駭人意外｜秘魯男崖邊玩「多軸椅」突解體　連人帶椅碌落山(有片)

秘魯阿雅庫喬市(Ayacucho)一名男子在懸崖邊參加類似「多軸椅」的遊樂設施，設施旋轉一半時突然鬆脫，在鏡頭前連人帶椅墜崖，嚇得在場目擊者尖叫，約20秒影片在網路上瘋傳，慶幸警方順利找到墜崖男子，將他送治療。

綜合報道，事件本月初發生在當地觀光景點Cabrapata的觀景台，網上影片顯示，一名男子在懸崖邊坐上遊樂設施多軸椅，他被扣上安全帶後，就由一名工作人員徒手轉動設施，讓他在空中不斷旋轉，嚇得他興奮發出尖叫聲。詎料就在工作人員再次猛力轉動多軸椅後，猛烈轉動導致設施突然解體，令乘客連同多軸椅及2個鐵框墮崖，興奮尖叫聲瞬間變成淒厲慘叫聲，把當時為他用手機拍攝影片的朋友也嚇了一大跳，場面十分混亂。