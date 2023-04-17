駭人意外｜秘魯男崖邊玩「多軸椅」突解體　連人帶椅碌落山(有片)

秘魯阿雅庫喬市(Ayacucho)一名男子在懸崖邊參加類似「多軸椅」的遊樂設施，設施旋轉一半時突然鬆脫，在鏡頭前連人帶椅墜崖，嚇得在場目擊者尖叫，約20秒影片在網路上瘋傳，慶幸警方順利找到墜崖男子，將他送治療。
綜合報道，事件本月初發生在當地觀光景點Cabrapata的觀景台，網上影片顯示，一名男子在懸崖邊坐上遊樂設施多軸椅，他被扣上安全帶後，就由一名工作人員徒手轉動設施，讓他在空中不斷旋轉，嚇得他興奮發出尖叫聲。詎料就在工作人員再次猛力轉動多軸椅後，猛烈轉動導致設施突然解體，令乘客連同多軸椅及2個鐵框墮崖，興奮尖叫聲瞬間變成淒厲慘叫聲，把當時為他用手機拍攝影片的朋友也嚇了一大跳，場面十分混亂。
警方勒令涉事公司不得再營運該遊樂設施
影片亦可見，多軸椅由金屬製座椅，以及2個四邊形金屬框組成，整個多軸椅只由兩個金屬柱支撐懸掛，設計相當簡陋。當多軸椅擺動時，兩旁金屬柱亦搖擺不定。
幸好，警方接到到場後，順利在崖邊找到該名男子，雖然他全身多處受傷，但幸運地活下來。當局目前已關閉這個危險遊樂設施，並且勒令該公司不得再營業。
@AYACUCHO Pudo ser fatal, Usuario cae al barranco cuando era impulsado en juego extremo en el mirador de Cabrapata en el sector de Huascahura- Huamanga- Ayacucho pic.twitter.com/gurmjAWh6C— Soy Noticias (@SoyNoticias121) April 3, 2023