駭人意外｜13歲女玩機動遊戲被拋出墮地　當場死亡(有片)

洪都拉斯聖芭芭拉一個嘉年華會上，發生一宗機動遊戲致命意外。一名13歲少女乘坐一個機動遊戲期間，意外被拋出座位，在空中被高速旋轉的機動設備擊中後墮地，當場死亡。駭人意外影片在網上流傳。

綜合報道，13歲少女Britany Fernandez周一(15日)與家人參與聖芭芭拉一個嘉年華會，一起乘坐一個類似於海盜船的「擺鐘」機動遊戲，體驗360平行旋轉及垂直360度瘋狂旋圈，但途中少女被拋出座位，接著再遭到設施擊中，重傷死亡。

網上影片顯示，設施高速旋轉至一半時，突然有人被拋出座位，最初仍與設施連接，但很快墮下，隨即被設施擊中。目睹意外發生的大人和小孩都發出尖叫，嚇得往後退。