駭人意外｜13歲女玩機動遊戲被拋出墮地　當場死亡(有片)

洪都拉斯聖芭芭拉一個嘉年華會上，發生一宗機動遊戲致命意外。一名13歲少女乘坐一個機動遊戲期間，意外被拋出座位，在空中被高速旋轉的機動設備擊中後墮地，當場死亡。駭人意外影片在網上流傳。
綜合報道，13歲少女Britany Fernandez周一(15日)與家人參與聖芭芭拉一個嘉年華會，一起乘坐一個類似於海盜船的「擺鐘」機動遊戲，體驗360平行旋轉及垂直360度瘋狂旋圈，但途中少女被拋出座位，接著再遭到設施擊中，重傷死亡。
網上影片顯示，設施高速旋轉至一半時，突然有人被拋出座位，最初仍與設施連接，但很快墮下，隨即被設施擊中。目睹意外發生的大人和小孩都發出尖叫，嚇得往後退。
機動遊戲代表：以往從未發生過意外
報道引述目擊者指出，Britany Fernandez墜落設施後已近昏倒，設施緊接著就打中她。消防部門及相關單位已介入調查，少女亦於周二舉殯，社區居民也對事故表示哀悼。
相關機動遊戲代表則表示，這個嘉年華會的機動遊戲從未發生過意外，強調這部機動遊戲絕不會在運作時打開，事件已交由律師處理。
#Ú𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀𝐇𝐎𝐑𝐀 || Durante la feria patronal en el municipio de Chinda, Santa Bárbara, una menor se cayó de uno de los juegos mecánicos y lamentablemente falleció.— ConfidencialHonduras (@ConfidencialHN) August 15, 2022
Preliminarmente se conoció que la joven respondía al nombre de Brittany Fernández Orellana (13). pic.twitter.com/jMtbMBLNFG