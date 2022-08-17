熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
國際
2022-08-17 13:01:00

駭人意外｜13歲女玩機動遊戲被拋出墮地　當場死亡(有片)

分享：

洪都拉斯聖芭芭拉一個嘉年華會上，發生一宗機動遊戲致命意外。一名13歲少女乘坐一個機動遊戲期間，意外被拋出座位，在空中被高速旋轉的機動設備擊中後墮地，當場死亡。駭人意外影片在網上流傳。

13歲女玩機動遊戲被拋出墮地，當場死亡。(Twitter)

13歲女玩機動遊戲被拋出墮地，當場死亡。(Twitter)

綜合報道，13歲少女Britany Fernandez周一(15)與家人參與聖芭芭拉一個嘉年華會，一起乘坐一個類似於海盜船的「擺鐘」機動遊戲，體驗360平行旋轉及垂直360度瘋狂旋圈，但途中少女被拋出座位，接著再遭到設施擊中，重傷死亡。

網上影片顯示，設施高速旋轉至一半時，突然有人被拋出座位，最初仍與設施連接，但很快墮下，隨即被設施擊中。目睹意外發生的大人和小孩都發出尖叫，嚇得往後退。

少女於周二舉殯。(網上圖片) 13歲少女Britany Fernandez。(網上圖片) Britany Fernandez被拋出座位。(網上圖片) Britany Fernandez被拋出座位。(網上圖片) Britany Fernandez周一(15日)與家人一起乘坐一個類似於海盜船的「擺鐘」機動遊戲。(Twitter)

機動遊戲代表：以往從未發生過意外

報道引述目擊者指出，Britany Fernandez墜落設施後已近昏倒，設施緊接著就打中她。消防部門及相關單位已介入調查，少女亦於周二舉殯，社區居民也對事故表示哀悼。

相關機動遊戲代表則表示，這個嘉年華會的機動遊戲從未發生過意外，強調這部機動遊戲絕不會在運作時打開，事件已交由律師處理。

 

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受