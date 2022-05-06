駭人父親｜用AK47射爆兒子口中煙炫耀槍法　網民鬧爆企圖謀殺(有片)

相信為人父母普遍都愛護子女，極力令他們免於危險，伊拉克近日流傳一段駭人影片，一名父親指示兒子叼著一支煙當成目標，之後以AK-47步槍射斷那支煙以炫耀槍法，但只要稍有差池，他的兒子極有可能當場死亡，影片震撼不少網民，紛紛狠評該名父親「企圖謀殺」。

綜合英國《太陽報》(The Sun)、美國《紐約郵報》(New York Post)等報道，影片拍攝於伊拉克南部，一名父親懷疑為炫耀槍法，竟然拿兒子的性命冒險。片中顯示，一名父親要求兒子用咀叼著一支煙，待兒子站好抬頭後，就持著AK-47步槍，走到遠處坐在地上，向兒子口裡的煙發射，其兒子一度被槍聲震懾，頭部下意識向下縮，幸好未有發生意外，其父親所發的子彈準確射爆了那支煙，他事後更自信滿滿的向鏡頭展示那支被射爆的煙的「成果」。