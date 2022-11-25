騎呢報仇！密宗法師對赤裸交歡男女淋強力膠 致其緊黏一起 再持刀割喉刺斃

印度發生一宗離奇兇殺案，一對已婚偷情男女被一名對他們懷恨的密宗法師騙到深山，當著法師面前交歡，法師施以報復大計，對該對赤條條的男女淋潑大量強力膠(superglue)，令他們以做愛姿勢黏在一起，再向兩人施襲。結果男方被法師割喉殺害，女方則被亂刀刺斃，警方發現兩人遺體後密集追查，終將法師繩之於法。

《印度今日報》周三報道，事發於拉賈斯坦邦(Rajasthan)城市烏代浦(Udaipur)，警方本月18日在一處偏僻的森林發現該對男女的屍體，兩人已陳屍3日，全身赤裸、緊纏在一起，身上滿是已乾的強力膠，身上有多處刀傷。警方指，懷疑兩人被強力膠黏住，掙扎要分開，導致撕破皮肉，男方生殖器甩掉，女方私處亦有多處損傷。

法師向妻子踢爆偷情事

經據身份鑑定後，證實兩人是30歲男教師Rahul Meena，及28歲女子Sonu Kunwar，各自有家室。警方經追查後，拘捕55歲的密宗法師Bhalesh Kumar。他供稱，過去7、8年一直在深山居住，平時會幫人製作護身符，兩名受害人與家人常到他主持的寺院參拜，所以認識兩人。他得知兩人發展地下情，而Rahul與妻子鬧翻，妻子向他求助，他便告知Rahul與Sonu偷情一事。

受威脅 萌殺機

兩人其後獲悉Bhalesh踢爆他們不倫之戀，即大興問罪，更威脅會編造一宗性騷亂案來令他名譽掃地。Bhalesh害怕多年來建立的聲望受損，便萌生殺人念頭，並想出報復大計。

Bhalesh供稱，本月15日，他邀請Rahul與Sonu到一處森林，並要求當場做愛給他看。兩人交歡時，Bhalesh便趁機把大量強力膠淋在兩人身上，他們纏在一起，死命掙扎想要逃走，他便持刀施襲，將他們殺害後即拔足逃走。

Bhalesh稱，想到用強力膠的點子，是想兩名「仇家」以令人反感的死狀示人，而他也可輕易逃走。