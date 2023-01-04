騙家屬火化 殯儀館老闆娘肢解560具遺體盜賣器官 遭重判20年

美國科羅拉多州一名殯儀館老闆娘涉嫌欺騙死者家屬，未經家屬同意肢解560具遺體，並非法轉賣死者器官給科研機構而遭起訴，經審訊後認罪，周二(3日)被判囚20年。法官批評被告拒絕為自己行為承認責任，下令她與一同涉案的母親即時監禁。
母親負責分屍
路透社報道，赫斯(Megan Hess)在科州Montrose經營「Sunset Mesa」殯儀館及器官捐贈服務機構「Donor Services」。檢察官形容此案「是美國近代史上最嚴重的器官盜賣案件之一」，並逐一重點說明被告罪行的「可怕之處」，其中指出赫斯與母親兼合夥人科克(Shirley Koch)利用偽造的遺體捐贈表格來盜賣器官及遺體，兩人的行為給死者家屬帶來極大痛苦。69歲的科克承認詐騙控罪，被判監15年，案情指她主要負責肢解遺體。
報道指，在美國，出售心臟、腎臟、腱等作器官移植屬於違法，這些人體部分必須被「捐贈」，但出售身體部位，例如頭顱、手臂、脊椎等作為研究或教育用途，則不受聯邦法例規管。
買違法器官 教學機構不知情
檢察官指，赫斯向家屬謊稱遺體已被火化等，未經家屬同意下解剖遺體並出售器官等部分，而購買手臂、頭顱、腿部、軀幹等部分的醫療教育機構以及其他公司對此毫不知情。
此外，赫斯向家屬收取1,000美元(約7,800港元)火葬費，對願意捐贈遺體的家屬則不收費，但這些「火葬」從未發生。她對逾200個家庭說謊，給他們由不同遺體及垃圾灰燼混雜而成的「骨灰」。
辯方：被告行為由腦部創傷導致
另有報道指，赫斯與科克於2020年被起訴，但二人不願認罪，隨後聯邦調查局發現赫斯偽造數十份遺體捐贈同意書，加上前員工證詞佐證，赫斯才在去年7月認罪。辯方律師指，赫斯的行為是她18歲那年腦部受重傷所導致，形容她是「破碎的人」。