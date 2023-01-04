騙家屬火化 殯儀館老闆娘肢解560具遺體盜賣器官 遭重判20年

美國科羅拉多州一名殯儀館老闆娘涉嫌欺騙死者家屬，未經家屬同意肢解560具遺體，並非法轉賣死者器官給科研機構而遭起訴，經審訊後認罪，周二(3日)被判囚20年。法官批評被告拒絕為自己行為承認責任，下令她與一同涉案的母親即時監禁。

母親負責分屍

路透社報道，赫斯(Megan Hess)在科州Montrose經營「Sunset Mesa」殯儀館及器官捐贈服務機構「Donor Services」。檢察官形容此案「是美國近代史上最嚴重的器官盜賣案件之一」，並逐一重點說明被告罪行的「可怕之處」，其中指出赫斯與母親兼合夥人科克(Shirley Koch)利用偽造的遺體捐贈表格來盜賣器官及遺體，兩人的行為給死者家屬帶來極大痛苦。69歲的科克承認詐騙控罪，被判監15年，案情指她主要負責肢解遺體。

報道指，在美國，出售心臟、腎臟、腱等作器官移植屬於違法，這些人體部分必須被「捐贈」，但出售身體部位，例如頭顱、手臂、脊椎等作為研究或教育用途，則不受聯邦法例規管。