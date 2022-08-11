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國際
2022-08-11 17:47:14

騙徒扮靈媒 串通忤逆女騙走收藏家八旬遺孀近11億港元名畫(有片)

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巴西警方展示在騙徒家裡檢獲的被盜畫作。(互聯網)

巴西警方展示在騙徒家裡檢獲的被盜畫作。(互聯網)

巴西已故傳奇收藏家博吉奇(Jean Boghici)48歲女兒薩比娜(Sabine)，因涉嫌詐騙其82歲母親總值1.42億美元(11億港元)的現金、藝術品和珠寶，周三被里約熱內盧警方拘捕。

此案讓警方偵破一個涉及假扮「靈媒」騙取巴西多位著名畫家作品的詐騙集團，他們已運作數年。路透社報道，與薩比娜一同被捕的還有4人，另有2名同黨在逃。

警方指，騙局始於2020年，一名騙徒冒充「靈媒」主動接近薩比娜的母親吉納維芙(Genevieve)，告訴她薩比娜命在旦夕，其後吉納維芙被帶去見更多「靈媒」。原來，騙徒與薩比娜串通，利用她提供的資訊，把吉納維芙騙得團團轉，哄她匯款支付「靈療」費用。之後的數個月，吉納維芙更受到詐騙集團的暴力威脅，甚至被女兒長期禁錮在家。

薩比娜串通匪徒騙走母親一批高價藝術品。(互聯網)

薩比娜串通匪徒騙走母親一批高價藝術品。(互聯網)

八旬遺孀遭禁錮在家

吉納維芙是博吉奇的遺孀，家裡收藏不少高價藝術品。之後，薩比娜與假冒靈媒的一名同黨逐步取走母親家裡的藝術品，藉詞這些畫作受到詛咒、有負能量，需要禱告去化解。

被女兒及其同黨精神虐待近1年，吉納維芙忍無可忍，決定向警方報案。警方表示，吉納維芙有16幅畫作被盜，包括巴西知名藝術家Cicero DiasRubens Gerchman以及Alberto Guignard等人的作品，總值約1.39億美元(10.8億港元)，警方在周三的搜行動中，在一名「靈媒」的家檢獲其中11幅，警員於床下的儲物櫃發現這些畫作。

警方表示，包括薩比娜在內共有7人涉及這宗長達數年的騙案，他們將被控侵佔、搶劫、勒索、非法禁錮及串謀犯案等罪名。

薩比娜周三被捕。(互聯網) 警方檢獲失竊畫作。(互聯網) 警員在床下儲物櫃發現內藏畫作。(互聯網) 薩比娜將母親禁錮在家。(互聯網)
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