騙徒扮靈媒 串通忤逆女騙走收藏家八旬遺孀近11億港元名畫(有片)

巴西已故傳奇收藏家博吉奇(Jean Boghici)的48歲女兒薩比娜(Sabine)，因涉嫌詐騙其82歲母親總值1.42億美元(約11億港元)的現金、藝術品和珠寶，周三被里約熱內盧警方拘捕。

此案讓警方偵破一個涉及假扮「靈媒」騙取巴西多位著名畫家作品的詐騙集團，他們已運作數年。路透社報道，與薩比娜一同被捕的還有4人，另有2名同黨在逃。

警方指，騙局始於2020年，一名騙徒冒充「靈媒」主動接近薩比娜的母親吉納維芙(Genevieve)，告訴她薩比娜命在旦夕，其後吉納維芙被帶去見更多「靈媒」。原來，騙徒與薩比娜串通，利用她提供的資訊，把吉納維芙騙得團團轉，哄她匯款支付「靈療」費用。之後的數個月，吉納維芙更受到詐騙集團的暴力威脅，甚至被女兒長期禁錮在家。