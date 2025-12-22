騙案｜兩台灣男扮官員騙日本老婦730萬　被警設局落網揭「未滿20歲」

警方表示，這2名台灣男子聯同其他疑犯，於12月10日至20日期間，冒充公共安全委員會和金融廳官員，致電山口縣下松市一名80多歲老婦的家中。他們謊稱老婦人涉嫌毒品案件，並要凍結其帳戶以調查其存款。隨後，他們企圖騙取該老婦730萬日圓現金。

綜合日本傳媒《讀賣新聞》、《山口電視台》報道，山口縣警察廳下松警署12月20日逮捕2名自稱台灣男子，年齡分別為19歲和18歲，他們涉嫌詐騙未遂，企圖騙取一名80多歲老婦730萬日圓現金。

日本山口縣警方日前逮捕2名台灣男子，他們涉嫌假扮官員試圖詐騙老婦人730萬日圓（約36.1萬港元），反被設局落網，警員赫然發現兩人皆「未滿20歲」。

老婦曾被騙1000萬 家人發現似曾相識

由於該老婦先前曾兩度遭遇類似詐騙，損失超過1000萬日圓現金，其家人直覺有問題，隨即機警地向警方通報。在接獲老婦家人報案後，警方指示老婦假裝受騙，並事先將假現金包裹放置於老婦人家中，待疑犯到達收款地點取款時將其當場抓獲。

由於案件恐有其他人合謀，不排除為組織性詐騙犯罪的一環，怕影響後續調查，故日本警方暫未對外說明2名疑犯是否認罪，目前正持續擴大追查相關人員與幕後指使者。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章