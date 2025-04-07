騙案｜Deepfake「多人視像會議」騙星企 新加坡香港警方合作追回390萬

新加坡傳媒《聯合早報》報道，香港及新加坡警方合作，成功阻截一宗以Deepfake技術偽造「多人視像會議」的詐騙案，助新加坡一間公司事主追回全部50萬美金(約388萬港元)。
報道指，當地反詐騙指揮處助理局長葉葛心表示，新加坡一家跨國公司的財務董事在3月24日，接到冒充總公司首席財務官的騙子發來的信息，要他兩天後參加一個公司區域生意重組的線上會議。
環球總裁及投資者全為「假人」
隔一天（25日），受害者被告知會議提前一天，於是急忙登錄了「假首席財務官」提供的Zoom線上會議鏈接。他在會議中認出了公司環球總裁，並對會議中的一名投資者進行了背景調查，也沒有發現任何的異常。但他不知道的是，這些人都是運用深偽技術生成出來的「假人」。
受害人之後收到「董事會」批准，轉賬49萬9000美元到另一「企業」、實際由犯罪集團控制的戶口，款項過後被轉賬到香港的銀行戶頭。事後，受害人對事件起疑，當騙徒再要求他轉賬140萬美金時，便通知匯豐銀行。葉葛心指，接獲通知後，尋求香港警務處反詐騙協調中心合作，對方也在28日成功追回所有款項，目前案件正調查中，葉葛心感謝香港反詐騙協調中心的迅速行動，幫助追回款項。
早前報道指，香港警方在2月發現首宗利用Deepfake技術進行多人視訊會議的詐騙案。騙子透過多人視訊會議，利用Deepfake技術偽造與會者的樣貌和聲音，經跨國公司香港分公司職員騙走2億港元。