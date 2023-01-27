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國際
2023-01-27 16:16:00

驗眼紅色熱氣球哪裡拍攝？有何意義？製造商親解多年謎團

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大多數做過視力檢查的人都一定看過「紅色熱氣球」的照片，究竟這張圖實際的拍攝地點在哪裡？這樣設計意義又是甚麼？日本眼科醫療機械製造商「NIEDK」終於解開謎團。

視力檢查的紅色熱氣球在哪裡拍攝，又有何意義？(網上圖片)

視力檢查的紅色熱氣球在哪裡拍攝，又有何意義？(網上圖片)

根據日本媒體「まいどなニュース」報道，「紅色熱氣球」照片是眼科醫生用來檢查近視度數及散光度數的「自動驗光儀」裡面，照片顯示是一條通往美國亞利桑那州的公路，而紅色熱氣球其實是合成的。紅色熱氣球的用意是為了「穩定視線」和「放鬆雙眼」，可以讓受測者的眼球聚焦，提升整體驗光準確度，因此除了紅色熱氣球，許多人也曾經看過其他物品。除此之外，受測者看到紅色熱氣球後，亦可以遠眺遠景，從中能舒緩緊張感覺。

代理商代NIEDK發帖向馬斯克求認證

報道指，NIEDK的創始人曾經在美國留學，而且目標是成立世界最大的醫療機械製造商，但因為NIEDK沒有Twitter帳號，因此代理商「G-SQUARE」在Twitter發帖，向Twitter行政總裁馬斯克(Elon Musk)提出訴求，希望可以獲得Twitter認證，但暫時馬斯克未有回應。

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