驗眼紅色熱氣球哪裡拍攝？有何意義？製造商親解多年謎團

大多數做過視力檢查的人都一定看過「紅色熱氣球」的照片，究竟這張圖實際的拍攝地點在哪裡？這樣設計意義又是甚麼？日本眼科醫療機械製造商「NIEDK」終於解開謎團。

根據日本媒體「まいどなニュース」報道，「紅色熱氣球」照片是眼科醫生用來檢查近視度數及散光度數的「自動驗光儀」裡面，照片顯示是一條通往美國亞利桑那州的公路，而紅色熱氣球其實是合成的。紅色熱氣球的用意是為了「穩定視線」和「放鬆雙眼」，可以讓受測者的眼球聚焦，提升整體驗光準確度，因此除了紅色熱氣球，許多人也曾經看過其他物品。除此之外，受測者看到紅色熱氣球後，亦可以遠眺遠景，從中能舒緩緊張感覺。